Giallo a Rovereto: il cadavere di un uomo trovato all’interno di un furgone abbandonato Il corpo di un uomo è stato trovato all’interno di un furgone, a Rovereto, in un parcheggio nel quartiere di Borgo Sacco. Sul corpo nessun segno di violenza.

A cura di Davide Falcioni

Macabra scoperta questa mattina (24 luglio) a Rovereto, in Trentino Alto Adige. Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un furgone, in via Galileo Galilei, nel parcheggio di un complesso Itea nel quartiere di Borgo Sacco.

Il veicolo – dalle prime testimonianze – sarebbe stato parcheggiato lì da mesi, danneggiato, con le ruote a terra. Qualcuno questa mattina ha notato il portellone del mezzo aperto e dopo aver osservato ha lanciato l’allarme. Sul posto soccorritori e forze dell’ordine che hanno scoperto il corpo senza vita di un uomo all’interno.

Si tratterebbe di una persona indicativamente di 50 anni, forse un senza tetto che ha cercato riparo nel furgone. Saranno le indagini, affidate ai carabinieri, a ricostruire quanto accaduto. Stando a quanto emerso sul corpo dell'uomo non sarebbero stati trovati segni di violenza, circostanza che allontana l'ipotesi che sia stato commesso un omicidio. L’area è stata transennata.