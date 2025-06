video suggerito

Giallo a Quaregna Cerreto, trovato in casa il cadavere in decomposizione di un uomo: indagini in corso In un appartamento a Quaregna Cerreto, nel biellese, è stato trovato il corpo in stato avanzato di decomposizione di Vito Carella, 71enne di origini belghe: si ipotizza la morte per cause naturali, ma sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella serata di ieri, è stato trovato il corpo senza vita di Vito Carella, uomo 71enne di origini belghe, a Quaregna Cerreto, in provincia di Biella. Il ritrovamento del cadavere, in stato avanzato di decomposizione, è avvenuto nella sua abitazione in via Martiri della Libertà, dove la vittima viveva da sola.

A lanciare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa o i conoscenti del 71enne, che non lo vedevano ormai da diversi giorni e non sentivano neanche un minimo rumore provenire dalla sua residenza. Questi sarebbero stati i segnali che li avrebbero convinti a rivolgersi alle forze dell'ordine.

Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno forzato la porta d'ingresso e hanno scoperto il cadavere. Entrati in casa, gli operatori non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso dell'uomo. Carella viveva in solitudine in un appartamento ricavato da un ex ufficio, situato vicino ad un capannone industriale.

Al tempo stesso, anche i Carabinieri della Stazione di Cossato si sono presentati sul luogo per eseguire i rilievi e i controlli del caso, mettendo in sicurezza l'area. Nel corso delle verifiche, i militari non avrebbero rilevato tracce di violenza, supponendo, dunque, che si tratti di una morte per cause naturali avvenuta già da qualche giorno.

Accompagnata dal vicesindaco, anche la prima cittadina di Quaregna Cerreto Katia Giordani è giunta sul posto. Proprio a lei è stata affidata la salma del 71enne, procedura stabilita nei casi in cui non siano in vita parenti della vittima. I militari stanno indagando sulla vicenda per vagliare qualsiasi altra ipotesi. È probabile che vengano disposti esami medico-legali sul cadavere, così da sciogliere ogni dubbio sui tempi e sulle cause del decesso.