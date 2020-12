in foto: Immagine di repertorio.

Una terza valigia con all'interno resti umani è stata trovata oggi alla periferia di Firenze, tra il carcere di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, lì dove nei giorni scorsi ne era state scoperte altre due. Ad effettuare il ritrovamento sono stati i carabinieri. Il giallo a questo punto si infittisce: secondo gli inquirenti i resti di questa terza borsa sarebbero verosimilmente riconducibili ad un'altra persona, quasi sicuramente una donna, in base alla prima ispezione effettuata stasera dal medico legale.

Nei giorni scorsi erano state ritrovate due valigie rigide contenenti resti saponificati di un uomo adulto ucciso con una coltellata alla gola. La prima era stata scoperta dal proprietario del terreno che si è imbattuto nella valigia mentre era impegnato a ripulire un fosso. L'anziano ha allertato immediatamente i carabinieri che, una volta sopraggiunti, hanno constatato che si trattava di resti umani in avanzato stato di decomposizione, forse a causa delle condizioni climatiche. Non è escluso che entrambe le borse fossero lì da diverse settimane, probabilmente gettate giù dalla superstrada. La procura, diretta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo, aveva già aperto un fascicolo per omicidio, in attesa dei risultati dell'autopsia su quei resti che possano consentire di dare un nome e un volto alla vittima e stabilire le cause della morte.

Poi oggi, il terzo macabro ritrovamento, quello di un busto saponificato, avvenuto durante un nuovo sopralluogo da parte dei militari del Nucleo Investigativo di Firenze a ridosso della Fi-Pi-Li a una distanza di circa 100 metri in direzione Pisa, tra la medesima arteria stradale e la recinzione perimetrale posteriore del carcere di Sollicciano. Domani mattina verso le nove riprenderanno le ricerche nello stesso campo. Impegnate anche i cani per la ricerca di cadaveri in arrivo dal nucleo cinofili di Bologna.