video suggerito

Giallo a Bari, uomo ucciso a coltellate nella sua casa: il corpo trovato dalla sorella Franco Dogna, 60 anni, è stato trovato morto nella sua casa di Bari: a ucciderlo numerose coltellate inferte dal killer. Indagano i carabinieri. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giallo a Bari, dove un uomo di 60 anni – Franco Dogna – è stato trovato questa mattina senza vita in una casa di via Torino: l'uomo – che viveva da solo, non aveva figli e lavorava alla Exprivia, azienda specializzata in progettazione e sviluppo di tecnologie software – era riverso a terra ed era stato precedentemente colpito da diverse coltellate.

Il cadavere del sessantenne, in una pozza di sangue, è stato trovato dalla sorella con il marito i quali, insospettiti dal non sentirlo da ieri, hanno provato a entrare nell’appartamento di cui avevano solo le chiavi della porta d’ingresso ma non quelle del cancello. Quando hanno incontrato un vicino di casa gli hanno chiesto di aprirlo e poi sono entrati nell'abitazione. L’uomo era disteso a pancia in giù in una pozza di sangue. L’appartamento era a soqquadro. Indagano i carabinieri, intervenuti sul posto insieme agli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari, coordinati dalla pm Carla Spagnuolo.

Stando alle prime verifiche sembra che la porta di ingresso della casa fosse chiusa, anche se non a chiave. I miliari sono impegnati ad accertare l'eventuale presenza di segni di effrazione. L'abitazione è stata trovata in disordine malgrado la vittima fosse conosciuta come persona estremamente meticolosa. I carabinieri hanno trovato diverse tracce di sangue lungo una stradina stretta, adiacente la casa di Dogna, che si trova in una zona centrale del quartiere Santo Spirito. Le tracce ematiche potrebbero agevolare l'identikit del killer che, ipotizzano gli inquirenti, potrebbe essersi ferito nel corso di una colluttazione con il 60enne.

Dogna era conosciuto a Santo Spirito. Aveva buoni rapporti con i vicini, con i quali spesso organizzava cene nelle quali si dilettava a cucinare. Era anche appassionato di pesca, hobby che condivideva con un amico.