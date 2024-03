Getta candeggina in faccia alla moglie che vuole separarsi: poi allontana i passanti intervenuti I fatti in provincia di Modena, il 60enne marocchino è stato arrestato per lesioni aggravata. Lo spiacevole episodio nell’ambito di una separazione difficile della coppia, non accettata dall’uomo. La donna ha riportato abrasioni agli occhi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Al culmine di un litigio con la moglie in strada, le ha gettato addosso della sostanza urticante, probabilmente candeggina. I fatti sono avvenuti a Vignola, in via per Sassuolo, in provincia di Modena, sotto gli occhi dei passanti attoniti. Diversi testimoni hanno poi avvisato la polizia locale tentando di fermare l’uomo. Si tratta di un 60enne di origini marocchine poi arrestato dai carabinieri per lesioni gravi.

In soccorso della moglie, una 49enne sua connazionale, sono intervenuti anche alcuni passanti e un agente in borghese. L'uomo avrebbe provato a respingerli, prima di essere bloccato definitivamente.

L'episodio è avvenuto qualche sera fa, come riporta Il Resto Del Carlino, nell’ambito di una separazione complicata della coppia, non accettata dal 60enne. Al culmine dell'ennesima discussione, i due avrebbero iniziato a litigare in modo aggressivo e, al termine della lite, il 60enne ha poi spruzzato negli occhi della moglie una sostanza irritante, pare appunto base di candeggina.

La sventurata ha cominciato subito a gridare e le urla hanno attirato i passanti. Sul posto è intervenuto anche un poliziotto in borghese, residente poco distante dal luogo della lite. L'uomo ha prima caricato la moglie in macchina, poi ha deciso di portarla al vicino ospedale di Vignola. La 49enne ha immediatamente raccontato l'accaduto ai medici e sul posto sono così arrivati i carabinieri che – raccolta la testimonianza della vittima – hanno fermato il 60enne per lesioni aggravate.

La donna avrebbe riportato abrasioni agli occhi ed è stata sottoposta ad accertamenti medici sia a Vignola che al Policlinico così da escludere complicazioni. Intanto le indagini degli inquirenti vanno avanti e non è escluso che la violenza subita dalla vittima non fosse la prima di una lunga serie di soprusi e aggressioni.