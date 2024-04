video suggerito

Si getta con l’auto nel Po dopo la morte della moglie: recuperato il corpo di un 51enne scomparso da giorni È stato recuperato nella notte a Taglio di Po, in provincia di Rovigo, il cadavere di un 51enne scomparso da venerdì 5 aprile. L’uomo si sarebbe tolto la vita dopo aver perso la moglie. La donna era deceduta a seguito di una malattia in ospedale e il marito avrebbe deciso di farla finita lanciandosi nel fiume. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

È stato recuperato nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile a Taglio di Po, in provincia di Rovigo, il cadavere di un uomo di 51 anni, residente nella zona, scomparso da venerdì mattina. Per la sorte dell'uomo si era sin da subito ipotizzato il peggio.

Il 51enne, infatti, si sarebbe tolto la vita dopo aver perso la moglie, deceduta a seguito di una malattia in ospedale, e avrebbe deciso di farla finita lanciandosi nelle acque del Po. Squadre dei vigili del fuoco di Padova e Rovigo per due giorni hanno portato avanti senza sosta le ricerche della sua auto, ritrovata sul fondo del fiume e recuperata domenica mattina.

Le ricerche e il ritrovamento del corpo

A dare l'allarme e a far scattare le ricerche venerdì mattina, 5 aprile, erano stati i familiari dell'uomo, dopo vari tentativi falliti di mettersi in contatto con lui e il ritrovamento di un biglietto in cui l'uomo avrebbe fatto riferimento al recente lutto. I parenti, spaventati, hanno immediatamente richiesto l'intervento dei carabinieri.

I militari dell'Arma insieme ai vigili del fuoco hanno quindi fin da subito indirizzato le ricerche lungo il fiume. Sabato pomeriggio un‘imbarcazione dei vigili del fuoco ha individuato l'auto con un eco scandaglio. La squadra dei sommozzatori dei pompieri hanno poi effettuato anche una serie di immersioni e nella notte è avvenuto il recupero della salma dell'uomo che era alla guida del mezzo.

Come riportano i quotidiani locali, le operazioni di recupero del corpo sono state rese difficili dalle forti correnti e il buio ha però costretto la squadra dei pompieri a interrompere le attività per rimuovere anche la vettura del 51enne. Il recupero dell’auto inabissata nel letto del fiume Po è infatti proseguito nella mattinata di domenica. Ora la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.