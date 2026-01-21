Gessica Disertore morta su nave Disney, per i pm è suicidio: “Vede il fidanzato con un’altra e si impiccò”

La Procura di Bari ha chiesto di archiviare il caso della morte di Gessica Disertore come suicidio: “Stava vivendo una situazione di stress lavorativo su nave Disney e quella notte aveva visto il fidanzato andare in cabina con un’altra”. La famiglia si oppone.

La vittima Gessica Disertore

Avrebbe avuto la conferma del tradimento del fidanzato e per questo la 27enne di Triggiano Gessica Disertore si sarebbe tolta la vita. La tragedia è avvenuta il 27 settembre 2023 sulla nave da crociera Disney Fantasy, al largo di Portorico. Ora le indagini della Procura di Bari avrebbero accertato il suicidio: per i magistrati la giovane stava vivendo una situazione di forte stress lavorativo e quella notte d'estate aveva visto il fidanzato andare in cabina con un'altra donna. Per il procuratore Roberto Rossi si andrà verso l'archivio perché non ci sono neanche i sospetti del coinvolgimento di terze persone.

Le indagini erano state aperte su sollecitazione della famiglia Disertore, che allora, e come adesso, è convinta che la ragazza non si sia suicidata. Così i primi accertamenti si erano basati su un'accusa di omicidio che è caduta poco dopo. Alla richiesta di archiviazione della Procura si oppongono i familiari, ma spetterà ora al giudice per le indagini preliminare decidere se accettare o meno.

La decisione della Procura si fonda sulle immagini delle videocamere di sorveglianza della nave presenti nei corridoi dove c'era la cabina della vittima: dimostrerebbero che in quella stanza, oltre a Gessica, non è entrato nessun altro. La cabina aveva una serratura elettronica, apribile solo con il badge e che fornisce elettronicamente i dati sulle aperture e le chiusure. Quella notte risultano solo due orari: quello delle 2.21, ovvero quando è entrata Gessica, e quello delle 5.35 quando è tornata la sua compagna di cabina e ha trovato il cadavere. Impossibile inoltre entrare nella stanza dal balcone o dall'oblò. Così si è proceduto con richiedere l'archiviazione per suicidio.

Eppure la famiglia di Gessica continua a ribadire che la giovane era felice del suo lavoro sulla nave. Inoltre i colleghi la descrivevano come una persona solare e piena di vita. Nell’ultimo messaggio inviato al fratello quella notte aveva scritto: "Tutto bene".