Genova in preda al maltempo: strade allagate e vento forte, container vola in strada e blocca tutto Forti piogge e venti violenti stanno sferzando il capoluogo della Liguria, causando danni e caos per le strade: pezzi di intonaco solo crollati da alcuni edifici mentre un container è letteralmente volato via cadendo in via Bruzzo. Nessun ferito, ma le autorità rimangono in allerta.

A cura di Matteo Pelliccia

Immagine di repertorio

La città di Genova è stata colpita da un'improvvisa ondata di maltempo che ha scatenato il caos nelle strade. Forti piogge e venti violenti hanno infatti causato danni significativi, richiedendo l'intervento massiccio dei vigili del fuoco e della polizia locale.

Nel cuore del capoluogo ligure una porzione di intonaco è crollata da un edificio in via XX Settembre, all'incrocio con via 5 Dicembre, creando pericolo immediato. Le autorità locali, in collaborazione con i vigili del fuoco, hanno immediatamente risposto per eliminare qualsiasi rischio per la sicurezza pubblica.

Il maltempo fortunatamente non ha causato feriti ma ha portato danni rilevanti agli edifici e alle strade. Poco dopo le 10:30 del mattino, inoltre, a Val Polcevera, una delle principali vallate del genovesato che delimita a ponente e a levante il nucleo storico della città, il vento burrascoso ha fatto letteralmente volare un container vuoto, bloccando via Bruzzo.

La situazione ha richiesto l'intervento della polizia locale per chiudere la strada e garantire la sicurezza dei cittadini. Attualmente, il container è in fase di rimozione.

Via Bruzzo è una strada che corre lungo il Polcevera, torrente il cui corso si sviluppa interamente nella città metropolitana di Genova, attraversando l'omonima valle, nelle vicinanze dell'area dei mercati generali. La strada è conosciuta per essere un punto in cui vengono stoccati container vuoti in attesa di operazioni portuali.

Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti a seguito di questo incidente. Tuttavia, il maltempo continua a imperversare sulla regione, e le autorità locali stanno lavorando instancabilmente per affrontare le sfide che esso presenta.

La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologhe avverse segnalando per oggi l'allerta meteo arancione proprio in Liguria,