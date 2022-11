Genitori lasciano il figlio piccolo solo in auto per andare a giocare ai videopoker, denunciati È stato trovato dagli agenti mentre, solo in auto, piangeva, il bambino di 4 anni abbandonato dai genitori in un parcheggio. I due erano andati a giocare ai videopoker.

A cura di Chiara Ammendola

Sono stati denunciati per abbandono di minore i due genitori del bambino di 4 anni trovato in auto da solo nel parcheggio di una sala slot in località Amerique a Quart. I due, stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, avrebbero infatti lasciato il piccolo nella vettura incustodita per andare a giocare ai videopoker.

La vicenda si è consumata nei giorni scorsi ma la polizia ne ha dato comunicazione solo oggi, spiegando che il bambino di 4 anni e mezzo è stato ritrovato dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Aosta mentre non erano in servizio: ad allarmarli il pianto del piccolo che, chiuso nell'auto parcheggiata, si disperava. A quel punto si sono attivati per trovare i genitori che hanno individuato all'interno del locale dove stavano giocando a videopoker.

I due coniugi, due cittadini cinesi, sono stati invitati a raggiungere il figlio mentre sono state avviate le indagini per fare luce sui fatti. La procura di Aosta ha indagato i due per abbandono di minore e stando a una prima ricostruzione la coppia stava giocando da diverso tempo quando l'intervento degli agenti ha permesso di "liberare" il piccolo.

Ad aiutare le forze dell'ordine nella ricostruzione dell'accaduto il racconto di diversi testimoni che erano presenti quel giorno, mentre sono state acquisite anche le immagini del sistema di videosorveglianza del locale per cercare di capire per quanto tempo il bambino è stato abbandonato.