Gattino trovato morto congelato e zuppo: ragazzina lo aveva spinto nella fontana per video social

Indignazione e sconcerto in provincia di Bari, dopo la scoperta che a causare la morte di un gattino randagio sarebbe stato il gesto fatto per gioco da una ragazza che lo avrebbe spinto in una fontana per un video social. È accaduto ad Alberobello dove il cucciolo di micio di nome Grey, appartenente a una colonia felina che si era stabilita nel centro della cittadina, veniva accudito da una commerciante del posto.

È stata la stessa donna a rinvenire nei giorni scorsi il gattino zuppo d’acqua e praticamente congelato al mattino. Purtroppo uno shock termico letale per il piccolo felino che è deceduto tra atroci sofferenze. Al triste evento si è aggiunta la scoperta di un video che ha iniziato a circolare sui social. Nel filmato infatti si vede che di sera una ragazza aveva scaraventato lo stesso gattino in una fontana pubblica in piazza per gioco.

La scena è stata filmata da un'altra persona presente, probabilmente un'amica della giovane che poi ha postato il video sui social con la didascalia: "Ciao amò, beccati un po' di notorietà". Il tutto è avvenuto a pochi passi dal negozio della donna che si occupava del cucciolo di felino che già non stava molto bene.

In seguito a queste immagini, che hanno scatenato l'indignazione social, la commerciante ha ricostruito tutta la tragica dinamica che poi ha portato al decesso dell’animale randagio. Nel video si vede la ragazza che spinge con un calcio il povero gatto all'interno della vasca dei pesci a fianco al Comune di Alberobello. “L'accaduto è avvenuto di notte in cui le temperature sono molto basse. Purtroppo il gatto è deceduto tra atroci sofferenze” è la denuncia partita su Facebook.

La donna che si prendeva cura del gatto e della colonia di felini in zona, chiede ora che sia fatta giustizia e annuncia che il fatto è stato denunciato alle autorità di polizia così come la presunta autrice del gesto, sarebbe una adolescente minorenne.