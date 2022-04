Gattinara, auto investe studentesse: morta 18enne, ferita l’amica Drammatico incidente nel pomeriggio in provincia di Vercelli. Ferita anche una 17enne che è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale di Novara. Alla guida dell’auto investitrice c’era un 81enne.

A cura di Biagio Chiariello

Tragico incidente avvenuto a Gattinara, in provincia di Vercelli, dove una ragazza di 18 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto nella zona di corso Valsesia, alla periferia della città. La giovane vittima era in compagnia di un'amica, 17enne: ferita, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale di Novara. Per la 18enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, la ragazza è deceduta sul posto.

Alla guida dell'auto investitrice un 81enne

Le due ragazze erano compagne di classe, nella quarta A indirizzo gestione dell’ambiente e del territorio, sede staccata di Romagnano Sesia dell’istituto Bonfantini di Novara. L’investitore sarebbe un uomo di Boca di 81 anni. Dalle prime indicazioni che trapelano, per motivi ancora da accertare, non ha visto le due giovani che stavano attraversando e l'urto è stato molto forte.

In corso le indagini

Sul luogo dell'incidente mortale sono tutt'ora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine: la strada per la Valsesia e il novarese è bloccata e la Provincia di Vercelli consiglia di seguire itinerari alternativi passando da Roasio – Sostegno – Borgosesia o da Carpignano – Romagnano. Il traffico locale viene deviato lungo via Cervino