Garlasco, Sempio con i periti in clinica di genetica: “Nessun esame ma errori esistono, valutare tutto”

L’indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, con i due legali e il team di periti di parte si sono incontrati a Roma oggi in una clinica privata specializzata in genetica molecolare. “Nessun nuovo esame ma errori esistono e bisogna valutare tutto” hanno spiegato dal pool difensivo.

Riunione difensiva di alto livello oggi a Roma per Andrea Sempio con lo scopo di prepararsi all'incidente probatorio in programma nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. L'indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, dopo l'addio all'avvocato in mattinata si è presentato con tutto il suo Pool difensivo nella capitale in una clinica privata specializzata in genetica molecolare.

Una mossa che arriva a pochi giorni dalle valutazioni antropometriche a cui l'indagato per omicidio in concorso, con ignoti o con Alberto Stasi, si è sottoposto su richiesta dei periti della Procura di Pavia all'istituto di medicina legale di Milano. Secondo i suoi legali, però, non è servita a fare nuove analisi ma solo per fare il punto sugli elementi fin qui raccolti

Gli avvocati di Stasi non hanno voluto chiarire esattamente di cosa abbiano parlato nella clinica romana in Zona Tiburtina ma l'importanza è confermata sia dalla presenza di entrambi gli avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sia da quella dai nuovi consulenti nominati dalla difesa. A Roma infatti il pool difensivo era composto anche da Armando Palmegiani, che aveva presenziato anche alle misurazioni antropometriche volute dalla Procura di Pavia, e dalla dottoressa Marina Baldi.

Proprio l'ultima esperta entrata nel team difensivo di Sempio sarebbe il motivo della visita a Roma. "Siamo a Roma perché il perito di parte, la professoressa Baldi, esercita anche qui. E voi sapete che è stata nominata consulente di parte. Quindi non ci trovo niente di particolare", ha poi spiegato l'avvocato Cataliotti a La Presse. Sempio invece si è trincerato dietro il silenzio. "Non ho nulla da dire", ha risposto il 37enne ai giornalisti che gli chiedevano come avesse passato la mattinata. Tutti insieme son stati poi avvisati in un locale della Capitale a pranzo dove legali e consulenti hanno discusso a lungo.

"Abbiamo parlato di tante cose. Come spesso accade, abbiamo analizzato un po' tutti gli elementi come team difensivo. Ci siamo visti perché è importante pianificare i tantissimi elementi che ci sono. Siamo sereni ma l'accusa è grave e quindi dobbiamo vedere tutti gli elementi. Alcune cose andranno riviste e altre approfondite ma non c'è nulla che non mi quadri, non ci turba nulla" ha dichiarato dopo l'incontro Armando Palmegiani.

"Andrea è tranquillo per un verso, perché essendo innocente pensa ‘più indagheranno più capiranno che sono innocente', però è innegabile che ci sia anche molto autocontrollo. Del resto non può fare diversamente, le cose si affrontano un passo per volta" ha dichiarato invece Angela Taccia, aggiungendo: "Se lui l'omicidio non l'ha commesso, non si possono inventare che l'ha commesso. Certo è che noi possiamo lavorare al meglio ma sappiamo tutti, con grande fiducia nelle autorità, che gli errori esistono. Siamo tutti umani oltre ad essere professionisti quindi bisogna lavorare al meglio. Per questo ci tenevo insieme ad Andrea a mettere su una vera squadra difensiva, perché il caso è importante sotto tutti i punti di vista".