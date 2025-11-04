Garlasco, l’avvocato di Giuseppe Sempio: “Le domande all’interrogatorio di Andrea non le sapevano assolutamente”

A Fanpage.it parla Tomaso Pisapia, l’avvocato di Giuseppe Sempio: “In questo momento non c’è nulla che accerti il fatto. Il mio assistito è estraneo”. Il padre di Andrea Sempio è indagato per corruzione insieme all’ex pm di Pavia Mario Venditti.

"Non abbiamo ancora ricevuto nulla dalla Procura di Brescia". A Fanpage.it parla Tomaso Pisapia, l'avvocato di Giuseppe Sempio: il padre di Andrea Sempio è indagato per corruzione insieme all'ex pm di Pavia Mario Venditti. Stando all'ipotesi di reato l'ex procuratore avrebbe "ricevuto una somma indebita di denaro, nell'ordine di 20-30mila euro, per favorire Andrea Sempio nell'ambito del procedimento penale di cui era co-titolare in qualità di procuratore aggiunto della Repubblica".

Era il 2016 quando si avviarono le prime indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi. L'anno successivo Venditti chiese e ottenne dal gip l'archiviazione delle indagini. Per gli inquirenti ci sarebbero soldi scambiati tra i due indagati per favorire l'archiviazione, ma tutto dovrà essere ancora accertato. Ma cosa sta succedendo? A Fanpage.it parla il legale di Giuseppe Sempio, l'avvocato Tomaso Pisapia.

Su cosa si basa l'accusa di corruzione?

Non c'è alcun elemento. In questo momento non c'è nulla che accerti il fatto. Inoltre, non ho nessun atto da parte della Procura di Brescia. Quello che so arrivano da fonti giornalistiche. Il mio assistito si considera completamente estraneo ai fatti. E stimo Venditti, non riesco neanche a immaginare che sia capace di una cosa simile.

Gli inquirenti cercano indizi sulla corruzione nelle conversazioni del 2016-2017 e anche in quelle più recenti. Sono stati sequestrati diversi dispositivi a Venditti, cosa è stato sequestrato invece a Giuseppe Sempio?

Un cellulare in uso attualmente. Anche ad Andrea Sempio cellulari e qualche scheda sd.

Tra la ipotesi della Procura c'è anche che Giuseppe Sempio sapesse in anticipo le domande dell'interrogatorio del figlio.

Assolutamente no: è normale parlare prima dell'interrogatorio in famiglia e con l'avvocato. All'epoca si trattava poi di un'eventuale riapertura del caso. C'era già la condanna in via definitiva ad Alberto Stasi. Non si trattava di una revisione.

Ancora oggi però non ho ancora in mano gli atti. So solo che c'è un'indagine nei confronti del mio assistito ma non ho nulla da parte della Procura. Abbiamo solo un accertamento tecnico. Abbiamo già nominato dei consulenti nostri.