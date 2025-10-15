Attualità
video suggerito
video suggerito

Gamberi richiamati dal commercio per presenza di anidride solforosa oltre i limiti: l’avviso del Ministero

Il richiamo dei gamberi è stato disposto dallo stesso produttore, in via precauzionale, perché dai risultati di un controllo è emerso che il prodotto “non è conforme a causa della presenza di ‘anidride solforosa’ in quantità superiore ai limiti di legge”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Ministero della salute ha annunciato l’immediato richiamo dal commercio di un lotto di gamberi sgusciati a causa di un rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza di anidride solforosa oltre i limiti di legge. Oggetto del richiamo i gamberi sgusciati e surgelati venduti confezionati a marchio Coal.

Si tratta di un alimento preparato e confezionato dalla ditta “Conserviera adriatica spa” nel proprio stabilimento di Offida, in provincia di Ascoli Piceno, e venduto in vassoi surgelati da 200 grammi ciascuno. Il lotto interessato dal ritiro è quello con numero 5212 e data di scadenza fissata al 31 gennaio 2027.

Come spiega lo stesso avviso di richiamo, datato 14 ottobre e pubblicato sempre ieri sul portale del Ministero della salute dedicato agli avvisi e alle allerte alimentari, il richiamo dei gamberi è stato disposto dallo stesso produttore, in via precauzionale, perché dall’esito analitico di un controllo è emerso che il prodotto “non è conforme a causa della presenza di ‘anidride solforosa’ in quantità superiore ai limiti di legge”. Nel dettaglio, registrato un valore di 14 mg/kg rispetto a un limite di 10mg/kg.

Leggi anche
Salsa Tahina richiamata dai supermercati Penny, Tigros e Iper: l'allerta alimentare del Ministero

Le confezioni interessate sono state già ritirate dai banchi frigo dei supermercati e alimentari ma per i consumatori che avessero già acquistato tale prodotto, l’avvertenza è di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita per la sostituzione.

L'anidride solforosa è una sostanza gassosa presente in natura ma usata spesso come conservante negli alimenti e in particolare per prevenire il deterioramento, inattivare microrganismi e mantenere il colore in cibi come il pesce e i crostacei, sia freschi che congelati.

Immagine

Sempre ieri il Ministero della Salute ha comunicato anche il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di giuggiole (jojole – jujube) importate da CMFoodmarket. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo, datato 13 ottobre, è la presenza di antiparassitari in quantità superiore ai limiti consentiti. La non conformità del prodotto è emersa nel corso di analisi svolte dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, in seguito di un campionamento all’aeroporto di Milano Malpensa. Il prodotto coinvolto è confezionato in Cina e distribuito in vaschette da 12 pezzi e appartiene al lotto DZ025912.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
cessate il fuoco
a Gaza
L'ONU accusa Israele: "Commessi crimini di guerra anche durante il cessate il fuoco"
Greta Thunberg denuncia torture subite in Israele: "Picchiata e insultata, ci hanno detto 'Vi gasiamo'"
"Minacciato di morte, non ha smesso di raccontare": il ricordo di un collega di Saleh, reporter ucciso a Gaza
Tra i prigionieri palestinesi rilasciati da Israele c’è anche il direttore dell’ospedale Al-Awda
Quando crederemo davvero alla pace a Gaza
Francesco Cancellato
Studenti e ricercatori palestinesi possono venire in Italia, ma i figli devono restare a Gaza: "Ricatto disumano"
"Nessuna pace finché Israele persegue il suo progetto coloniale in Palestina": parla l'analista Tariq Dana
"Abbiamo camminato 5 ore per tornare a casa, l’abbiamo trovata distrutta": il racconto di una famiglia a Gaza
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views