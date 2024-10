video suggerito

Gaia morta a 24 anni durante estrazione del dente, il papà: "Era sana, non voglio soldi, voglio capire" A stabilire l'esatta causa di morte di Gaia Pagliuca sarà ora l'autopsia già disposta della Procura di Perugia. "Si pensa sia stata l'anestesia. Io non voglio risarcimenti, voglio solo sapere perché è morta" ha dichiarato il padre che l'aveva accompagnata nello studio medico giovedì scorso per l'estrazione di un dente prima dell'arresto cardiaco fatale.

“Io non voglio vendette, non voglio risarcimenti. Perché nessuno mi ridarà mia figlia. Voglio solo sapere come è morta”, non si dà pace il padre di Gaia Pagliuca, la ragazza di 24 anni di Santa Maria degli Angeli morta domenica scorsa dopo tre giorni di agonia in ospedale, a Perugia, dove era stata ricoverata a seguito di un arresto cardiaco mentre era dal dentista.

Secondo il padre, la figlia era perfettamente sana e non aveva patologie pregresse. Per questo chiede che si faccia piena luce su quanto accaduto nello studio dentistico. Era stato proprio lui ad accompagnare la figlia nello studio giovedì scorso per l’estrazione di un dente e ha assistito in prima persona a quei terribili momenti in cui tutto è precipitato.

Gaia Pagliuca, 23 anni (Foto Instagram)

La giovane neolaureata si è sentita male sul lettino del dentista ed è stata subito soccorsa dai presenti che hanno avvertito anche il padre in sala d'attesa. Immediata la richiesta di assistenza al 118 che ha inviato sul posto prima un’ambulanza e poi un elicottero di soccorso.

Le condizioni di Gaia infatti erano apparse fin da subito disperate e anche se i medici sono riusciti a farle ripartire il cuore con manovre rianimatorie di emergenza, al suo arrivo in ospedale le funzioni vitali erano state compromesse. Per lungo tempo infatti il cervello non ha ricevuto sangue e la ragazza non si è mai più ripresa fino al decesso di domenica.

A stabilire l’esatta causa di morte di Gaia Pagliuca sarà ora l’autopsia già disposta della Procura di Perugia che sul caso ha aperto un fascicolo per omicidio colposo che però al momento è contro ignoti perché non vede indagati. Come ha confermato il padre della 24enne, Vincenzo Pagliuca, una prima ipotesi è che possa essere stata vittima di una reazione avversa all'anestesia. La ragazza infatti si è sentita male dopo essere stata sottoposta ad anestesia locale per un dente del giudizio.

“In ospedale le hanno fatto tutti gli esami possibili in ospedale, anche la tac, per capire se avesse qualcosa, un danno precedente, una malattia congenita. Ma niente. Mia figlia stava bene” ha dichiarato il padre al Messaggero, aggiungendo: “Si pensa sia stata l'anestesia. Io voglio solo sapere perché è morta”.