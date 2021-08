Fuori strada con l’auto, si schianta contro un albero: Alex muore a 32 anni mentre torna da lavoro Incidente stradale a Majano, in provincia di Udine: un ragazzo di 32 anni Alex Rocco Passalacqua è morto dopo essere uscito di strada con la sua auto per cause che sono ancora in via di accertamento. Ha centrato il guardrail e poi si è schiantato contro un albero. Stava tornando da lavoro. L’allarme lanciato da un passante.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente stradale a Majano, in provincia di Udine. Un ragazzo di 32 anni Alex Rocco Passalacqua ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua auto per cause che sono ancora in via di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver perso il controllo della vettura, ha prima travolto il guardrail e poi si è schiantato contro un albero. Sarebbe morto sul colpo a causa della profondità delle ferite riportate. La vittima, originaria di Tarcento, aveva appena terminato il suo turno di lavoro alla Pmp di Coseano, quando si è verificata la tragedia lungo l’ex provinciale 10, in località Farla di Majano.

A dare l’allarme, secondo quanto riporta la stampa locale, sarebbe stato un automobilista di passaggio che ha notato la vettura gravemente danneggiata e ha subito chiamato i soccorsi verso le 6 di questa mattina. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, con elicottero e ambulanza, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Ancora da chiarire, dunque, l’orario in cui si è verificato l’incidente che con molta probabilità risale ad alcune ore prima della chiamata alla Centrale Sores di Palmanova. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati per il 32enne sui social network. Grande appassionato di calcio e tifoso dell'Inter, giocava con l'Asd Alta Val Torre. "Con grande dolore apprendiamo la notizia della tua scomparsa. Vogliamo ricordarti così. Da interista sfegatato qual'eri, sapevi sempre stare allo scherzo. Eri il nostro bomber, ci mancherai", hanno scritto i compagni di squadra condividendo una foto del giovane.