Fulmine colpisce tre ragazzi durante escursione sul Gran Sasso, uno è ricoverato in gravi condizioni È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale dell’Aquila il ragazzo di 25 anni colpito da un fulmine insieme ad altri due amici mentre era sul Gran Sasso.

A cura di Chiara Ammendola

È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Salvatore de l'Aquila uno dei tre ragazzi che sono stati colpiti da un fulmine mentre facevano un'escursione sul Gran Sasso. Il 25enne, originario di Roma, era nei pressi dell'Osservatorio Astronomico quando un temporale ha colto di sorpresa sia lui che i due suoi amici: pochi metri prima di raggiungere l'albergo un fulmine li ha colpiti e il giovane è stato quello che ha avuto la peggio.

A lanciare l'allarme, intorno alle 12.30 di oggi, sono stati proprio gli amici che, dopo essersi ripresi dallo shock, hanno realizzato che il terzo del gruppo aveva riportato delle ferite gravi. Ad aiutarli a scendere a valle è stato un turista che si è accorto di quanto stava accadendo. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 con a bordo i sanitari e il tecnico del Soccorso Alpino Abruzzese: il personale sanitario ha presto le prime cure sul posto al ragazzo che è stato subito rianimato e poi lo ha trasportato in ospedale all'Aquila a bordo dell'elicottero.

Per fortuna, nonostante le condizioni meteo avverse l'elicottero è riuscito a raggiungere i 2.150 metri d'altezza a Campo Imperatore dove i tre alloggiavano e dove stavano facendo trekking. Ancora poche le informazioni trapelate ma sembra che il giovane ricoverato in ospedale sia originario di Roma, si chiami Simone e abbia 25 anni. Secondo le testimonianze raccolte il fulmine sarebbe caduto nella tarda mattina di oggi mentre nella zona era in corso un forte temporale, ma in quel momento non si segnalava attività di fulmini intensa tale da poter pensare ad un pericolo imminente.