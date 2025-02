Fugge all’alt della polizia, era senza patente, senza assicurazione né revisione: multa da 6mila euro

video suggerito

Aveva la patente revocata da 8 anni ed era alla guida di un'auto senza assicurazione e con la revisione scaduta. Per questo un uomo di 41 anni è stato multato per oltre 6mila euro dalla polizia locale di Feletto, nel Torinese. Il 41enne non si è fermato all'alt ed è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Aveva la patente revocata da 8 anni ed era alla guida di un'auto senza assicurazione e con la revisione scaduta. Per questo nella mattinata di ieri, mercoledì 12 febbraio, un uomo di 41 anni è stato multato per oltre 6mila euro dalla polizia locale di Feletto (in provincia di Torino).

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, il veicolo diretto verso il centro della cittadina non è passato di fronte a un posto di controllo, probabilmente per aver preso percorsi alternativi.

Una pattuglia in servizio di controllo del territorio ha ricevuto una segnalazione dai sistemi di lettura targhe. A quel punto, gli agenti hanno deciso di estendere le verifiche percorrendo diverse strade del paese.

In prossimità della scuola elementare, la pattuglia ha incrociato il veicolo segnalato e ha intimato l'alt al conducente. Nonostante il segnale di fermarsi, accompagnato dal suono del clacson, il conducente ha accelerato e si è dato alla fuga verso la provinciale 41 in direzione di Agliè.

Gli agenti lo hanno seguito per un tratto con sirene e lampeggianti accesi e sono riusciti quindi a bloccarlo all'altezza di Lusigliè, tagliando la strada alla vettura. Durante il successivo controllo della vettura operato dalle forze dell'ordine è emersa una situazione molto grave.

Grazie alla collaborazione dei Carabinieri di Rivarolo Canavese, che hanno fornito supporto per verificare la data di revoca della patente e per risalire a eventuali precedenti del conducente, gli agenti della locale hanno infatti scoperto che la vettura a era priva di assicurazione e con la revisione scaduta.

In più, il 41enne guidava nonostante la patente gli fosse state revocata da otto anni. L'uomo a quel punto è stato raggiunto da una serie di verbali per un totale di oltre 6mila euro di multa. All'automobilista è stato anche sequestrato il veicolo.