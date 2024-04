video suggerito

Friuli, incidente sul lavoro: operaio colpito da una gru, precipita dal camion e muore a 69 anni Il dramma nella giornata di martedì 30 aprile a Fiume Veneto, dove un addetto alla movimentazione di una benna sistemata su un camion è stato colpito dalle forche dello stesso macchinario, con le quali stava sollevando materiali. Inutili i soccorsi.

A cura di Biagio Chiariello

Una tragedia ha scosso la comunità di Fiume Veneto, in Friuli Venezia Giulia: un uomo di 69 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro questa mattina, martedì 30 aprile, poco prima di mezzogiorno, in via Kennedy, nel comune in provincia di Pordenone.

L'operaio era impegnato su un camion in un cantiere all'esterno di un capannone di un allevamento di animali da cortile, quando è stato colpito dalle “forche” di una gru in movimento con le quali si stavano sollevando dei materiali ed è stato sbalzato dal mezzo pesante rovinando al suolo. L’esatta dinamica è comunque ancora in corso di verifica.

Nonostante i soccorsi si siano attivati immediatamente, prima grazie ai colleghi e al personale dell’allevamento che gli hanno praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo del personale sanitario. poi coi medici del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto a causa del grave trauma cranico riportato.

La vittima è un autotrasportatore che stava consegnando materiale; lavorava per una ditta esterna incaricata dei lavori. Sul posto, oltre al personale della centrale operativa sanitaria Sores Fvg, anche Vigili del fuoco, Carabinieri e gli ispettori dell'Azienda sanitaria. L'obiettivo ora è ricostruire la dinamica del dramma e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro per accertare eventuali responsabilità di questa ennesima tragedia sul lavoro.

IN AGGIORNAMENTO