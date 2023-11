Francavilla Fontana, i parenti del defunto si picchiano durante il funerale: il video pubblicato online Alcune persone sono state protagoniste di una rissa in strada a Francavilla Fontana, dove i parenti di una persona defunta si sono picchiate durante un funerale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Davanti a feretro del defunto, tra i parenti e la folla commossa radunata davanti al carro funebre, si è scatenata una vera e propria rissa con urla e botte. Il tutto è accaduto a Francavilla Fontana nel pomeriggio del 3 novembre, dove i familiari di un uomo deceduto si sono ritrovati a litigare sulla mancata partecipazione di un parente al funerale. Secondo quanto reso noto, dalla discussione si è passati a un vero e proprio litigio poi culminato nella rissa.

Il carro funebre era già in strada ed era pronto a partire preceduto dalla banda del paese. A causa dell'imprevisto, il tutto è slittato di un'ora e mezza. Il video della furibonda lite è stato diffuso in alcune chat Telegram e Whatsapp. La litigata sarebbe avvenuta proprio davanti all'abitazione del defunto e, stando alle immagini riprese dallo smartphone e poi diffuse tramite messaggistica, durante la rissa tra i parenti della vittima sono stati allertati i carabinieri.

Le forze dell'ordine della locale compagnia di Francavilla Fontana sono intervenute sul posto poco dopo per cercare di riportare la calma e celebrare le esequie dell'uomo che in quel momento avrebbe dovuto essere trasportato fino in cimitero con il carro funebre. Qualcuno si sarebbe perfino sentito male a causa della tensione creatasi in strada durante la rissa.

Chi ha accusato un malore è stato trasportato al pronto soccorso per tutte le cure del caso all'ospedale Camberlingo. I familiari che si sono sentiti male davanti alla rissa sono stati dimessi dall'ospedale poco dopo dopo aver ricevuto tutte le attenzioni mediche del caso.

Non sono state diffuse ulteriori informazioni sui motivi alla base del litigio e sull'identità del defunto e dei familiari che hanno partecipato alla rissa. La vicenda ha pietrificato l'intero paese che non aveva mai visto volare pugni durante un funerale.