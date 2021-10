Frammenti di vetro in tre alimenti, Esselunga ritira prodotti: l’allerta del Ministero della Salute L’allerta alimentare riguarda diversi prodotti del reparto di gastronomia della nota azienda; per la precisione tacos, burritos e mezzi rigatoni all’amatriciana. Non si può escludere che all’interno delle confezioni siano finite delle schegge di vetro. L’invito per coloro che sono in possesso di questi prodotti è chiaramente quello di non consumarli, ma riconsegnarli quanto prima al supermercato dove si sono acquistati oppure presso qualsiasi filiale Esselunga.

A cura di Biagio Chiariello

C'è una nuova allerta alimentare segnalata sul sito Ministero della Salute e riguardante i punti vendita della catena Esselunga. Gli avvisi di richiamo sono tre, legati ad altrettanti prodotti alimentari. Si tratta nello specifico di “Burritos”, “Mezzi rigatoni all’amatriciana” e “Tacos”: sarebbero pericolosi per la salute dei consumatori perché potrebbero contenere frammenti di vetro.

Nello specifico l'allerta sanitaria riguarda:

“Tacos” in confezioni da 240gr, con numero di lotto 08/10/2021 e 09/10/2021 e termine minimo di conservazione indicato in 13/10/2021 e 14/10/2021“

in confezioni da 240gr, con numero di lotto 08/10/2021 e 09/10/2021 e termine minimo di conservazione indicato in 13/10/2021 e 14/10/2021“ "Mezzi rigatoni all’amatriciana ” in confezioni da 360gr, con numero di lotto 09/10/2021 e termine minimo di conservazione indicato in 14/10/2021

” in confezioni da 360gr, con numero di lotto 09/10/2021 e termine minimo di conservazione indicato in 14/10/2021 “Burritos” in confezioni da 246gr, con numero di lotto 09/10/2021 e termine minimo di conservazione indicato in 14/10/2021.

Il motivo del richiamo è la possibile presenza di frammenti di vetro ritrovati in autocontrollo. Esselunga ha spiegato che nel corso dei controlli effettuati è stata infatti riscontrata la rottura di una confezione di polvere di peperoncino impiegato in piccole quantità nei prodotti in questione. L’invito per coloro che sono in possesso di questi prodotti è di non consumarli, ma riconsegnarli quanto prima al supermercato dove si sono acquistati oppure presso qualsiasi filiale Esselunga. Per chiarimenti o segnalazioni la società prega la clientela di contattare il numero verde messo a disposizione (800666555).

Come sottolinea Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il problema dei corpi estranei che finiscono per errore negli alimenti è abbastanza consuetudinario per le aziende che operano nel settore alimentare. Le conseguenze in genere sono minime. Nei casi più gravi, comunque molto rari, si può andare incontro a lesioni alla bocca o danni ai denti: in letteratura scientifica infatti non ci sono casi di danni all’apparato digerente dovute all’ingestione accidentale di frammenti di vetro.