Formaggio Grana Padano ritirato per presenza di metalli. Il lotto interessato: "Non consumatelo" Il richiamo riguarda un lotto di formaggio grattugiato di marca Consilia. Il Ministero ne ha pubblicato anche un altro per il Montanaro del marchio Paninoland per "presenza di Listeria monocytogenes"

A cura di Giovanni Turi

Possibile presenza di corpi estranei metallici. Con questo motivo è scattata l'ultima allerta alimentare pubblicata sul sito del Ministero della Salute. Un richiamo che tocca il formaggio Grana Padano Dop grattugiato del marchio Consilia venduto da Selex. Un prodotto venduto in buste da 100 grammi con numero di lotto 24256 Y e data di scadenza 11 dicembre 2024.

Il formaggio grattugiato è stato prodotto dalla società agricola cooperativa Latteria Sociale Mantova, il cui stabilimento si trova in Strada Rodone, 13, a Marmirolo (provincia di Mantova), per Selex Gruppo Commerciale Spa.

In via precauzionale, l'avviso raccomanda di non consumare il prodotto e alle consumatrici e ai consumatori che ne sono in possesso di riconsegnarlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Il documento del richiamo del formaggio grattugiato Grana Padano Dop Consilia pubblicato sul Ministero della Salute

Altro richiamo del Ministero per presenza di Listeria monocytogenes. Questa volta per il Montanaro del marchio Paninoland, commercializzato e prodotto da Valfiorita Salumi, con sede in via Edison 3/7 a Sandrà di Castelnuovo del Garda (Verona).

Il prodotto pesa 160 grammi, ha come numero di lotto di produzione V242674026, marchio di identificazione CE IT 93199L e data di scadenza il 22 novembre 2024. La comunicazione dell'avviso riporta di "non consumare il prodotto e renderlo al negozio di acquisto".

Non si trattano dei primi casi di allerta alimentare. Sempre questa settimana ne è stata segnalata una legata ai supermercati A&O e Familia su un lotto di gelato al gusto zabaione, variegato al cioccolato, rum e uvetta sultanina a marchio Saper di Sapori con possibili presenze di Listeria monocytogenes. Oppure, qualche giorno fa, sono stati indicati una confezione di rucola per rischio di Salomonella nei supermercati Bennet, un lotto di grissini di marca Linea Derby (i Grissbontà derby) per "analisi chimica non conforme".

E ancora: poco più di dieci giorni fa il Ministero stesso aveva richiamato alcuni lotti di vongole o lupino "Jumbo" a marchio Finittica per rischio presenza del batterio escherichia coli. A inizio settembre c'è stato poi un richiamo di un formaggio Pecorino Sardo prodotto dall'azienda Argiolas dai punti vendita Eurospin Italia per la presenza possibile di Listeria monocytogenes.

Appena il giorno prima è stato richiamato un lotto di Simmenthal, commercializzato da Bolton Food spa, perché c'era la possibilità che le scatole avessero difetti nella chiusura e un mese prima si è profilato il ritiro di due lotti di mais venduti in confezioni da 500 grami per la possibile presenza di sassolini.