Follia di Capodanno ad Andria, ragazzi fanno esplodere cassonetto degli indumenti usati Quattro ragazzi hanno fatto esplodere con un petardo una cassonetto per gli indumenti usati ad Andria. La bravata è stata immortalata in un video che è finito sui social network e tra le mani delle forze dell’ordine che ora cercano di identificare i responsabili.

A cura di Ida Artiaco

Follia di Capodanno ad Andria, dove un gruppo di quattro ragazzi ha fatto esplodere con petardo un cassonetto per gli indumenti usati. È successo all'ingresso della chiesa Sant'Andrea nel quartiere Europa quando erano circa le ore 20 della notte di San Silvestro. La bravata è stata immortalata in un video che ha fatto immediatamente il giro dei social network.

Come si vede dalle immagini in rete, i quattro hanno inserito un grosso petardo nel cassonetto e si sono allontanati, non curanti dei passanti, tra cui un uomo che riempiva l'acqua al distributore automatico ed altri che si sono trovati di passaggio con la propria auto. I ragazzi protagonisti del gesto si sono poi immediatamente allontanati prima che il cassonetto esplodesse. Non sono stati registrati ulteriori danni a cose o persone.

Ma il video amatoriale finito sui social network è arrivato anche nelle mani delle forze dell'ordine che presto potrebbero individuare i responsabili del gesto. Sono in corso indagini per identificare i vandali.

"Il mio augurio per l’anno nuovo – è stato il commento dell’Assessore alla Pubblica Sicurezza Pasquale Colasuonno in un post diffuso sui social dal movimento politico Andria Bene in Comune – è che dalla nostra città possano sparire idioti simili, talmente idioti da pensare che sia una cosa divertente far esplodere un contenitore di raccolta degli abiti usati. Sono stati ripresi e adesso verranno identificati e denunciati. Io mi sono rovinato il cenone di Capodanno a vedere questo video, ma loro si rovineranno i prossimi mesi, non per il gusto di farlo, ma perché capiscano che certa certa idiozia è delinquenza, e da essa si può e si deve guarire".