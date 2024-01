Folgorato da una scarica elettrica mentre fa la doccia: morto 52enne nel Leccese Un uomo di 52 anni è morto folgorato mentre si stava facendo la doccia nella sua casa in via Quinto Ennio, a Casarano, folgorato da una scossa elettrica proveniente da uno scaldabagno. La vittima si chiamava Rocco De Nuzzo e viveva da solo. A trovare il cadavere e a dare l’allarme è stato il fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Foto di repertorio

Tragedia nel Salento, dove nella serata di oggi, lunedì 8 gennaio, un uomo di 52 anni è morto folgorato mentre si stava facendo la doccia nella sua abitazione.

Il grave incidente si è verificato a Casarano, in provincia di Lecce, in via Quinto Ennio. Secondo quanto si legge su Il Quotidiano di Puglia, il 52enne si chiamava Rocco De Nuzzo e viveva da solo.

La ricostruzione del tragico incidente

Da una prima ricostruzione dell'incidente, sembra che a causarne la morte sia stata una scarica elettrica, che ha anche causato un momentaneo black-out, proveniente da uno scaldabagno malfunzionante, si legge su LeccePrima. L'uomo sarebbe stato raggiunto dalla scossa mentre si stava facendo una doccia.

Il ritrovamento del corpo da parte del fratello

A fare la scoperta del cadavere del 52enne, è stato il fratello. Non avendo avuto notizie dalla mattinata e non riuscendo a raggiungerlo nemmeno telefonicamente, l'uomo si è allarmato e ha subito raggiunto l’abitazione del familiare per capire cosa fosse successo.

A quel punto ha raccontato di essere entrato in tutte le stanze della casa, fino a quando non ha trovato il corpo del fratello riverso nell’acqua della doccia. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori del 118 ma, purtroppo, il cuore dell'uomo aveva già cessato di battere e a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

La salma del 52enne riconsegnata ai familiari

Per i rilievi del caso sono giunti sul luogo dell'incidente anche i carabinieri ed è stato subito avvisato il pubblico ministero di turno. La salma dell'uomo, come è stato disposto del magistrato, è stata riconsegnata ai familiari ed è stata trasferita presso l'abitazione della madre del 52enne, che si trova nelle vicinanze. Sembra che l'incidente abbia causato anche un momentaneo black-out.