Folgorata mentre lava il pavimento in un locale, donna gravissima a Palermo La donna stava lavorando in un locale quando si è accasciata. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia, che sta cercando di capire cosa abbia provocato la scarica elettrica. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una donna di 38 anni è ricoverata in ospedale in gravi condizioni a Palermo: stando a quanto ricostruito, nella mattinata di venerdì 4 ottobre la donna è stata colpita da una scarica elettrica mentre stava lavando il pavimento in un palazzo in corso dei Mille.

A quanto si apprende, la trentottenne si è accasciata mentre stava lavorando in un locale: è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Policlinico. Dopo i primi controlli, la donna è stata portata in Rianimazione. Sul caso indaga la polizia, che dovrà tentare di capire cosa abbia provocato la scarica elettrica effettuando delle verifiche sull'impianto dell'attività commerciale.

In base a quanto è stato possibile ricostruito finora, la donna stava facendo le pulizie in una trattoria in corse dei Mille e aveva i piedi bagnati quando è rimasta folgorata. A quel punto si sarebbe accasciata a terra, non dando più segni di vita. Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che sono riusciti a rianimarla. Stabilizzata e intubata, è stata portata nel reparto di Terapia intensiva, dove viene tenuta sotto stretta osservazione.

Sono in corso a Palermo i rilievi e le verifiche sull’impianto dell’attività commerciale, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare cosa abbia provocato la scarica elettrica.