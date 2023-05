Foggia, uccide la figlia e un vicino, poi fa video dove mostra le vittime: “Vedete? Li ho macellati” Taulant Malaj ha ucciso la figlia 16enne e il presunto amante della moglie 39enne a Torremaggiore, in provincia di Foggia. Poi ha fatto un video nel quale mostra i corpi delle vittime nell’androne del palazzo e all’interno del suo appartamento. Secondo gli inquirenti voleva ammazzare anche il figlio più piccolo. È stato arrestato.

A cura di Biagio Chiariello

La famiglia Malaj

Si presenta con il proprio nome poi mostra i corpi senza vita di Massimo De Santis e di sua figlia Jessica Malaj, che ha appena ucciso a coltellate a Torremaggiore, in provincia di Foggia. Prima il commerciante 51enne: "Vedete questo qua, lui è l'italiano", con cui ritiene che sua moglie avesse una relazione. Poi, aggiunge, "ho perdonata già una volta mia moglie, lui è il secondo". Taulant Malaj, albanese 45enne, ha filmato tutto in un video diventato virale sulle chat dei residenti.

"Ho tagliato lui, li ho ammazzati tutti e tre, anche mia figlia, vedete qui", prosegue insultando la moglie 39enne che si stende, ferita, accanto al corpo della figlia 16enne. Non è escluso che la giovane fosse intervenuta a difendere la genitrice. Quindi l'uomo chiede dove fosse "il bambino". l’altro figlio di cinque anni. "Non ho finito ancora, non è venuto nessuno, nemmeno la polizia".

Taulant Malaj è stato poco dopo rintracciato nei paraggi della palazzina, gli investigatori non escludono che volesse uccidere anche il bambino. L'uomo è stato arrestato, l'arma usata sarebbe un coltello da cucina. Il video è iniziato a circolare in diverse chat di Whatsapp di residenti di Torremaggiore.

Le due vittime di Torremaggiore: Jessica Malaj e Massimo De Santis

A De Santis, che gestiva un bar della zona, sono state riservate venti coltellate. Quando i soccorsi sono arrivati era già morto. Mamma e figlia sono state trasportate d'urgenza in ambulanza verso l'ospedale di Foggia, ma la ragazza non è riuscita neppure a raggiungerlo: troppo gravi i colpi inferti. La 39enne, anche lei originaria dell’Albania, non sarebbe in pericolo di vita. Ma è ricoverata, in stato di choc.

Il 45enne Malaj lavorava come panettiere. La figlia Jessica frequentava l’istituto statale di istruzione superiore Fiani-Leccisotti di Torremaggiore.