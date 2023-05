Uccide a coltellate la figlia 16enne e un uomo, lei difendeva la madre: dramma nel Foggiano Il dramma si è consumato durante la notte di domenica in un‘abitazione di Torremaggiore, nel Foggiano. Il presunto assassino e padre della vittima 16enne è un 45enne arrestato subito dopo dai carabinieri accorsi sul posto.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Tragedia famigliare oggi a Foggia dove un uomo di 45 anni ha ucciso a coltellate la figlia di 16 anni che stava difendendo la madre, scagliandosi anche contro un altro uomo, anche lui ucciso allo stesso modo. Il dramma si è consumato durante la notte di domenica 7 maggio in un‘abitazione di Torremaggiore, a nord del capoluogo. Il presunto assassino e padre della vittima 16enne è un 45enne panettiere arrestato subito dopo dai carabinieri accorsi sul posto.

La tragedia sarebbe avvenuta intorno alle 2 di questa mattina quando il 45enne avrebbe raggiunto l’abitazione i cui si è consumato il duplice assassino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a scatenare la furia omicida dell’assassino vi sarebbero questioni di gelosia.

Tra le ipotesi più accreditate e che l’arrestato si sia diretto verso la casa per uccidere la moglie e l’altro uomo a causa di una presunta relazione tra i due. Il 51enne sarebbe stato raggiunto e ucciso da alcuni fendenti sulle scale dello stabile in cui si trovava e dove è rimasto cadavere. Il 45enne poi si sarebbe diretto verso l’abitazione, probabilmente nel tentativo di colpire anche la donna.

Davanti a sé però ha trovato la figlia 16enne che sarebbe intervenuta per difendere la madre dall'aggressione del padre. Nei momenti di concitazione, l’adolescente è stata colpita a sua volta ed è morta. La madre nel frattempo è uscita scappare in strada ferita. È stata quest’ultima a chiedere aiuto facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Quando i militari e i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto, per le due vittime non c’era più nulla da fare. La donna invece è stata immediatamente portata in ospedale a Foggia dove si trova ora ricoverata.

Il 45enne è stato arrestato poco dopo dai carabinieri nei dintorni dell’abitazione mentre vagava alla ricerca dell'altro figlio di cinque anni avuto con la stessa donna e che ora è stato temporaneamente affidato agli zii.

Secondo i primi accertamenti investigativi, l'arma del delitto sarebbe un coltello da cucina, che è stato recuperato dagli inquirenti per essere analizzato.