Foggia, tre 20enni a bordo di un’Alfa Stelvio si schiantano su un muretto: un morto e due feriti Tremendo schianto questa mattina alle 10 sulla statale 89 che congiunge Manfredonia a Foggia: a perdere la vita Domenico Longo, 21 anni, di Foggia. Ferito in gravissime condizioni un 25enne, meno gravi le condizioni di una 19enne, entrambi ricoverati all’Ospedale di San Giovanni Rotondo.

A cura di Giorgio Scura

Immagine di repertorio

FOGGIA – Un attimo di distrazione forse, e lo schianto, violentissimo, contro un muretto. È morto così, Domenico Longo, 21 anni, di Foggia una vita davanti. Ferito in maniera gravissima un 25 enne che era con lui in auto, mentre l'altra passeggera, una ragazza appena 19enne, è ferita e ricoverata, ma non sembra essere in pericolo di vita. È questo il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10 sulla strada statale 89 che da Manfredonia conduce a Foggia. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri: i tre giovani, a bordo di un'Alfa Stelvio, si sono schiantati contro un muretto nei pressi di un distributore di benzina.

Subito dopo l'incidente, le condizioni di Domenico sono sembrate subito gravissime ai soccorritori. Immediato è stato anche l'intervento dell'elisoccorso che ha portato la vittima all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove sono stati ricoverati anche gli altri due giovani che erano a bordo dell'auto. Il 21enne, arrivato al nosocomio già in condizioni estreme, è deceduto poco dopo il ricovero.

Sul luogo, oltre ai carabinieri, hanno operato i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre i ragazzi dalle macerie dell'auto.

