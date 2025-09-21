Attualità
Foggia, scontro tra auto e moto: morto ragazzo di 22 anni, gravi due donne

Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 2:30 all’incrocio tra via Lucera e viale Candelaro, una delle arterie principali di Foggia. La vittima si chiamava Giuseppe Sciotti e aveva 22 anni.
A cura di Davide Falcioni
Un ragazzo foggiano di 22 anni, Giuseppe Sciotti, ha perso la vita la scorsa notte in seguito a uno scontro tra la sua motocicletta e un'automobile. Il drammatico incidente si è consumato intorno alle 2:30 all'incrocio tra via Lucera e viale Candelaro, una delle arterie principali della città. Il giovane viaggiava in sella alla sua due ruote insieme a una passeggera quando, per ragioni ancora da chiarire, si è verificato l'impatto frontale con una vettura condotta da una trentenne che procedeva da sola.

La violenza dell'urto è stata tale da sbalzare il motociclista a diversi metri di distanza dal mezzo, causandogli la morte istantanea. Nonostante entrambi i ragazzi indossassero regolarmente il casco protettivo, per Giuseppe non c'è stato nulla da fare. I soccorsi del 118, allertati immediatamente, hanno trasportato d'urgenza in ospedale sia la passeggera del motociclo che la conducente dell'auto. Le condizioni delle due donne, pur serie, non destano preoccupazione per la vita.

Gli agenti della polizia locale hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo le registrazioni del sistema di videosorveglianza cittadino nella speranza di ricostruire con precisione gli istanti precedenti al drammatico scontro e stabilire eventuali responsabilità.

