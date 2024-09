video suggerito

Foggia, oggi i funerali del vigile del fuoco morto sul lavoro Antonio Ciccorelli: decretato lutto cittadino Si terranno nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 settembre, i funerali di Antonio Ciccorelli, il vigile del fuoco prossimo alla pensione morto martedì durante un’operazione di salvataggio nel Foggiano in seguito all’ondata di maltempo. La sindaca ha disposto il lutto cittadino. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Ci saranno oggi pomeriggio, giovedì 19 settembre, gli ultimi saluti ad Antonio Ciccorelli, il vigile del fuoco morto durante un'attività di soccorso agli automobilisti in panne dopo il nubifragio che si è abbattuto sul Foggiano nella serata di martedì. Ciccorelli, caporeparto dei vigili del fuoco, era su un fuoristrada con il collega Filippo Civetta quaando il mezzo è stato trascinato dalla corrente di un canale ingrossato dalla pioggia.

Civetta è fortunatamente riuscito a mettersi in salvo e mentre veniva disposto il trasporto in ospedale, ha lanciato l'allarme per il caporeparto. Per Ciccorelli però non vi è stato nulla da fare: alla riuscita delle operazioni di soccorso, infatti, il vigile del fuoco era purtroppo già deceduto.

Ciccorelli avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 29 ottobre ed era vicino al pensionamento. Per la sua scomparsa, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha proclamato il lutto cittadino. Le esequie si terranno intorno alle 16.30 di oggi, giovedì 19 settembre, nella cattedrale di Foggia. La sindaca ha inoltre decretato la partecipazione del gonfalone della città alla cerimonia funebre e l'esposizione della bandiera della città a mezz'asta nelle sedi comunali.

Il fuoristrada dei vigili del fuoco travolto dal torrente.

La sindaca ha inoltre invitato i residenti a manifestare la propria partecipazione al lutto cittadino con la sospensione delle attività in segno di raccoglimento e di rispetto per il vigile del fuoco deceduto. Dal tardo pomeriggio di ieri, la salma è esposta presso il comando provinciale dei vigili del fuoco dove era stata allestita la camera ardente.

La morte di Ciccorelli ha sconvolto tutti i colleghi con i quali l'uomo lavorava fianco a fianco. Il vigile del fuoco deceduto era infatti prossimo alla pensione. "Ad Antonio – fanno sapere i sindacati – va il nostro ringraziamento incondizionato. Morire per portare in salvo altre vite rappresenta un gesto di altruismo e dedizione di grande valore".