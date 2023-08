Foggia, donna uccisa a coltellate in una tabaccheria: si ipotizza rapina finita male Una donna di 70 anni, Francesca Marasco, è stata uccisa a coltellate in una tabaccheria di Foggia. Stando a quanto reso noto, l’anziana sarebbe stata assassinata in seguito a una rapina finita male. Indagini in corso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una donna di 70 anni, Francesca Marasco, è stata uccisa pochi minuti fa in una tabaccheria di Foggia, in via Marchese De Rosa. L'anziana sarebbe stata assassinata con diverse coltellate su tutto il corpo. Sul posto sono accorsi i carabinieri. Non è escluso che possa essere stata uccisa in seguito a una rapina finita male, ma ulteriori informazioni saranno diffuse con il prosieguo delle indagini.

A dare l’allarme è stato un cliente che ha chiamato il 112. I sanitari del 118 che sono arrivati sul luogo dell’omicidio hanno trovato l'anziana in una pozza di sangue, riversa a terra vicino al bancone, e non hanno potuto fare altro che constatare la sua morte.

Sarebbe già stato trovato dalle autorità il coltello utilizzato per l’omicidio. L'arma era infatti stata abbandonata nei pressi della tabaccheria. Nel frattempo la polizia locale ha provveduto a deviare il traffico sulla strada per consentire agli uomini in divisa di effettuare i rilievi del caso. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, i primi elementi per trovare il killer sarebbero già stati individuati.

Un residente del quartiere dove è avvenuta la rapina ha parlato così della donna titolare del negozio: “Era una persona molto gentile e conosciuta da tutti nel quartiere. Lavorava da sola. Non era sposata. Fino a qualche anno fa nel negozio c'era anche la madre, ma poi è venuta a mancare e Francesca da allora gestiva tutto da sola. Alle 12 sono passato con il cane davanti all'ingresso della tabaccheria e sembrava tutto tranquillo. Poi abbiamo sentito molte sirene e abbiamo appreso cosa era accaduto. Foggia non è più un posto sicuro”.