Firenze, scooter investe monopattino: morto un 27enne, ferite gravemente due persone Un 27enne è morto la scorsa notte a Firenze in seguito alla caduta dal monopattino sul quale stava viaggiando. Il mezzo sarebbe stato investito da uno scooter con a bordo due persone rimaste gravemente ferite. Sul posto sono intervenuti soccorritori del 118, polizia municipale e polizia di stato per ricostruire la dinamica dell’incidente.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Tragedia la scorsa notte a Firenze dove un uomo di 27 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto mentre viaggiava su un monopattino: il mezzo, stando a una prima ricostruzione effettuata dagli agenti di polizia municipale, sarebbe stato colpito da uno scooter. L'impatto violento avrebbe provocato la caduta del giovane alla guida del monopattino che ha battuto violentemente la testa.

Il 27enne è morto dopo l'impatto sul marciapiede

L'allarme è scattato intorno alle 2 di notte quando è stato chiesto l'intervento del 118 a Firenze, all'incrocio tra viale Don Minzoni e via Giovanni Pascoli per un incidente. È qui che sono giunti i soccorritori insieme con gli agenti della polizia municipale e della polizia di stato per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto: purtroppo nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario per il 27enne non c'è stato nulla da fare e non è stato possibile fare altro che dichiararne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate dopo la caduta: l'uomo, originario dello Sri Lanka e residente nel capoluogo toscano, è finito sul marciapiede sbattendo violentemente la testa sull'asfalto.

Feriti lo scooterista e il passeggero che viaggiava sullo scooter

La zona è stata transennata e chiusa al traffico per permettere i rilievi necessari alla ricostruzione dell'incidente, in questo senso sarà fondamentale anche visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Nel violento incidente sono rimaste ferite anche due persone, si tratta dell'uomo alla guida dello scooter e del passeggero che viaggiava con lui. Lo scooterista, che viaggiava con un passeggero, avrebbe poi perso il controllo, cadendo rovinosamente a terra per decine di metri. Lo scooterista e il passeggero sono stati trasportati all'ospedale di Careggi in codice rosso per politrauma.