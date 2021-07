José, è un ragazzo di 15 anni, è scomparso questa mattina intorno alle 10 dalla sua casa del quartiere fiorentino del Galluzzo, andandosene dopo una normale lite familiare con i genitori, che da ormai dodici ore lo stanno cercando senza – al momento – averlo ancora ritrovato. A confermarlo, alle 22 e 40 di stasera, la Questura di Firenze a Fanpage.it: "Non ci sono ancora novità, le ricerche proseguono".

La madre, prima ancora di rivolgersi alla polizia, ha lanciato un appello sui social network affinché chi dovesse vederlo si metta immediatamente in contatto con le forze dell'ordine. "Avete visto questo ragazzo? Uscito di casa dopo una discussione, ha preso tutti i suoi soldi e non ha con sé il telefono. Sto andando a fare denuncia. Aiutatemi vi prego. Si chiama José, ha 15 anni" ha scritto la madre, Chiara, spiegando di non sapere "come è vestito, ha marsupio nero marca Fila. Stiamo al Galluzzo ma credo si sia spostato verso il centro…ma non saprei una zona precisa".

La donna ha sporto denuncia alla polizia, ma ad attivarsi sono state – come di consueto in casi come questi – anche le altre forze dell'ordine con uno spiegamento imponente che sta passando al setaccio tutti i quartieri di Firenze. Chi lo avesse visto è stato invitato a contattare il 112.