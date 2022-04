Firenze, picchia la moglie e getta a terra il figlio di un anno: il bimbo salvato da un agente È stato arrestato il 24enne che ha picchiato la moglie e ha poi lasciato cadere il figlio di un anno salvato da un agente di polizia intervenuto dopo la chiamata al 112. Teatro della vicenda Firenze: la donna e i due figli sono ora in ospedale.

A cura di Chiara Ammendola

È stato il tempestivo intervento di un agente di polizia a salvare il bambino di poco più di un anno che il padre ha letteralmente fatto cadere a terra: l'uomo, che aveva appena picchiato la moglie, alla vista delle forze dell'ordine ha lanciato il figlio dopo averlo strappato alle braccia della madre. Uno dei poliziotti presenti in casa in quel momento è riuscito ad afferrare il piccolo evitandogli così l'impatto con il pavimento.

L'allarme lanciato dai vicini dove la donna si è rifugiata

Teatro della vicenda Firenze dove i poliziotti sono stati chiamati a intervenire in un appartamento dai vicini di casa della coppia che hanno accolto la donna in fuga dalle percosse del marito. Secondo quanto ricostruito infatti sembra che l'uomo, 24enne di nazionalità nigeriana, abbia aggredito, picchiandola violentemente, accusandola di averlo tradito: dopo averlo spintonata e afferrata per il collo, le ha strappato dalle braccia il figlio di un anno. La donna a quel punto sarebbe riuscita a liberarsi dalla presa e a scappare dai vicini di casa insieme all'altro figlio di tre anni.

La mamma e i due figli, di uno e tre anni, sono ricoverati in ospedale

A quel punto sarebbe intervenuto anche uno dei vicini di casa che, nel tentativo di difendere la donna, sarebbe stato a sua volta picchiato dal 24enne. Poco dopo sono giunti gli agenti di polizia che hanno fatto irruzione nell'appartamento dove si trovava l'uomo che alla loro vista ha lasciato cadere il figlio a terra: il piccolo è stato salvato da un ispettore di polizia che si è lanciato ed è riuscito ad afferrarlo al volo prima che sbattesse a terra. La moglie e i due figli, di uno e tre anni, sono ricoverati all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per il trauma psicologico subito mentre il 24enne è stato arrestato.