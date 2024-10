video suggerito

Firenze, passanti scorgono corpo che galleggia sul fiume Arno: è il cadavere di una donna La terribile scoperta all'altezza della piscina Bellariva nel lungarno Aldo Moro di Firenze. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo della donna dal fiume raggiungendolo con un gommone.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Drammatico rinvenimento nelle scorse ore a Firenze dove dal fiume Arno è emerso il corpo senza vita di una donna. L'allarme è partito nella tarda mattina di oggi, intorno allora di pranzo di mercoledì 2 ottobre, quando alcuni passanti sul lungarno del capoluogo toscano hanno notato qualcosa che galleggiava in acqua, intuendo che potesse trattarsi di un corpo umano.

La chiamata ai numeri di emergenza, arrivata poco prima delle 12.30, ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco che in poco tempo sono giunti sul luogo indicato, all'altezza della piscina Bellariva nel lungarno Aldo Moro di Firenze. I pompieri del comando centrale del capoluogo toscano, accorsi con una squadra di terra, il nucleo fluviale e i sommozzatori, hanno recuperato il corpo dal fiume raggiungendolo con un gommone e lo hanno riportato a riva. Qui è stato constatato formalmente il decesso da parte del personale medico presente sul posto.

Sul posto anche la polizia che ha avviato immediatamente le indagini per ricostruire l'accaduto. Al momento si è in una primissima fase di indagini e gli inquirenti si sono concentrati principalmente sul dare un nome e una identità alla salma della donna prima di stabilire la dinamica del decesso e i motivi. Da un primissimo esame esterno del corpo, non sembrano esserci segni evidenti di violenza sulla vittima e dunque si pensa a una morte per annegamento ma probabilmente saranno gli esami post mortem a chiarirlo con certezza.