Firenze, auto svaligiata per due turisti svizzeri: "Hanno rubato perfino la protesi di mio marito" Due turisti svizzeri hanno raccontato sui social la disavventura vissuta a Firenze, dove si erano recati per concludere le tre settimane trascorse in giro per l'Italia. Il furgoncino sul quale viaggiavano è stato saccheggiato da malviventi non ancora individuati e alla coppia è stata portata via anche la protesi di una gamba.

A cura di Gabriella Mazzeo

le immagini dell'auto rotta e la protesi trovata in strada

Brutta sorpresa per una coppia di turisti residenti in Svizzera a Firenze. Lo scorso weekend, Luca e Angela, italiani residenti in Svizzera, si sono visti portare via valigia, borsoni e perfino il sacchetto dei panni sporchi. Tra le cose rubate dal furgoncino con il quale viaggiavano, anche la protesi per una gamba.

I due, fanno sapere in un post social, avevano percorso tutta l'Italia con quel furgoncino facendo tappa in Abruzzo, Basilicata, Calabria e Toscana. Tre settimane trascorse benissimo, racconta la coppia, fino all'arrivo in Toscana. L'ultima tappa del viaggio era proprio Firenze, poi la coppia sarebbe tornata a casa.

I due hanno spiegato di aver parcheggiato il furgoncino negli stalli davanti all'hotel che avevano prenotato, scaricando dall'auto solo il necessario. "C'erano le telecamere dell'albergo – spiegano – quindi eravamo tranquilli. Al nostro risveglio abbiamo trovato il vetro del furgoncino sfondato e il veicolo completamente vuoto".

I malviventi, oltre agli oggetti di valore e alla protesi per la gamba di Luca, hanno portato via perfino un sacchetto di cipolle di Tropea. "La protesi era in una valigia. Non potranno rivenderla o utilizzarla, semplicemente la butteranno via. Firenze è una città che amiamo moltissimo, non ci venivamo da 4 anni, prima la visitavamo una volta all'anno. È stato davvero triste vedere come è diventata".

L'albergo che li ospitava li ha assistiti nel contattare le forze dell'ordine. I carabinieri si sono presentati in hotel anche per acquisire i filmati delle telecamere. Secondo quanto raccontato dai gestori della struttura, il The Moon Boutique, agli ospiti viene sempre suggerito di parcheggiare i propri veicoli nel cortile al costo di 35 euro a notte. Nel quartiere, spiegano, i furti si verificano spesso.

I residenti si sono subito dati da fare per aiutare la coppia anche tramite la condivisione del post social scritto da Angela. Qualche cittadino chiede scusa a nome della città e segnala la fotografia di una protesi abbandonata accanto ai cassonetti di via Curtatone. Perfino Alia, la società dei Servizi Ambientali per Firenze, si è occupata di cercare la protesi nella zona segnalata, ma purtroppo senza esito.