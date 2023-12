Firenze, 15enne suona il campanello di una casa per scherzo: inseguito e accoltellato all’addome Un 15enne di Cerreto Guidi è stato inseguito e ferito all’addome con un coltello per aver suonato per scherzo, insieme ad alcuni coetanei, il campanello di casa del suo aggressore, un uomo di 39 anni identificato e denunciato per lesioni personali aggravate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzo di 15 anni è stato inseguito e ferito all'addome con un coltello per aver suonato per scherzo, insieme ad alcuni coetanei, il campanello di casa del suo aggressore, un uomo di 39 anni identificato e denunciato per lesioni personali aggravate. Il giovane è stato condotto all'ospedale San Giuseppe di Empoli dove è stato medicato venendo poi dimesso qualche ora dopo.

I fatti sono avvenuti la sera di Santo Stefano a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze: poco prima della mezzanotte il ragazzino, insieme a un gruppo di una decina di coetanei, ha iniziato a suonare ai campanelli e citofoni di alcune case del centro della città: uno scherzo banale, che almeno nelle intenzioni degli adolescenti avrebbe dovuto concludersi con una risata tra amici e la sensazione di aver fatto un'innocua bravata. Invece questa volta l'epilogo è stato ben diverso. Tra coloro a cui è stato suonato alla porta infatti c'era anche un 39enne, incensurato, che dopo essere sceso in strada con un coltello da cucina ha inseguito il gruppetto di ragazzini. Nella fuga il 15enne è inciampato ed è caduto a terra: raggiunto dall'uomo, è stato colpito all'addome con il coltello.

Il giovane fortunatamente indossava un giubbotto che ha attutito i fendenti. Il ragazzino comunque è stato trasportato all’ospedale di Empoli per curare la ferita, guaribile in sette-otto giorni. Lo shock, invece, è destinato a rimanere più a lungo, visto che mai avrebbe potuto immaginare che quello scherzo, forse fastidioso ma comunque innocuo e banale, potesse mettere in pericolo la sua vita. Il presunto aggressore, italiano e incensurato, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri e denunciato per lesioni personali aggravate. Ora la sua posizione è al vaglio della Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze. Il coltello è stato sequestrato.