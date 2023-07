Finto chirurgo arrestato a Reggio Calabria, 2500 euro per un trapianto di capelli nel suo appartamento Almeno 2500 euro per un trapianto di capelli effettuato in un appartamento di Reggio Calabria: era questo il listino prezzi del finto chirurgo arrestato nella giornata di oggi, sabato 8 luglio, dalle forze dell’ordine calabresi. L’uomo non aveva alcun titolo professionale o licenza per lo svolgimento della professione.

A cura di Gabriella Mazzeo

Almeno 30 operazioni chirurgiche effettuate dal 2017 fino ad oggi, quando i carabinieri di Reggio Calabria lo hanno arrestato per aver svolto la professione di medico senza avere licenze e titoli di studio. Il protagonista di questa storia è un 56enne calabrese proprietario di un B&B e laureato in psicologia.

Secondo quanto riferito da fonti investigative a Fanpage.it, l'uomo aveva conseguito il titolo di studi in presso un'università telematica, discutendo una tesi sull'alopecia e cause psicologiche. Non abbastanza, insomma, per svolgere l'attività di medico chirurgo in ben 4 ambulatori da almeno 6 anni.

Il 56enne svolgeva operazioni chirurgiche in un appartamento di Reggio Calabria adibito a vero e proprio studio medico. Ad assisterlo vi erano 3 persone di cui solo una con un regolare titolo da infermiera. L'uomo si occupava di trapianti di capelli con tecnica Fue, non assimilabile a un trattamento estetico. Si tratta, infatti, di un'operazione che richiede costi elevati e professionalità mediche di alto profilo.

Ad attirare i clienti nella clinica improvvisata, i prezzi super competitivi sponsorizzati sul sito internet dell'attività. Stando a quanto reso noto, l'uomo chiedeva 2.500 euro per ogni prestazione: alla fine del trapianto prescriveva perfino farmaci per il decorso post operatorio, mettendo così a rischio la salute dei pazienti.

I clienti lamentavano brevi svenimenti dopo l'anestesia (locale) e la mancata riuscita del trapianto di capelli. Qualcuno ha anche denunciato il finto medico per truffa, facendo così partire la complicata inchiesta durata per mesi. Intervistate da Fanpage.it, le forze dell'ordine hanno voluto consigliare ai clienti di verificare la professionalità e la serietà delle strutture per i trapianti prima di sottoporsi ad operazione.

I consigli per i clienti

Ad allettare i pazienti che si rivolgevano al finto medico dalla Sicilia e da tutto il territorio della Calabria, erano i prezzi molto più bassi di quanto richiesto normalmente dalle cliniche specializzate. Per assicurarsi di mettere la propria salute nelle mani di professionisti competenti, è importante non lasciarsi tentare da prezzi stracciati e assicurarsi che i medici ai quali si ci rivolge siano iscritti all'ordine dei medici.

Importante, spiegano le forze dell'ordine, è rivolgersi a cliniche conosciute sul territorio e delle quali è possibile trovare tracce negli albi professionali e online. Stando a quanto riferito dalle autorità, 2500 euro per un trapianto di capelli è quanto già richiesto in alcune strutture della Turchia, molto in voga per questo genere di trattamento a prezzi stracciati.