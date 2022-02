Figlio di un muratore, amava il calcio e la musica: chi era Giuseppe, 16enne morto durante uno stage Parla a Fanpage.it l’avvocato della famiglia di Giuseppe Lenoci, il 16enne di Monte Urano (Fermo) morto ieri in un incidente stradale durante uno stage in un’azienda termoidraulica.

A cura di Davide Falcioni

Che tipo di percorso formativo stava svolgendo Giuseppe Lenoci, il 16enne di Monte Urano (Fermo) morto ieri in un incidente stradale durante uno stage in un'azienda termoidraulica? E, nell'ambito di tale stage, era previsto anche il trasporto a bordo di un furgone aziendale? Sono domande alle quali non è ancora possibile are una risposta, come ha confermato a Fanpage.it l'avvocato Arnaldo Salvatori, legale della famiglia di Giuseppe: "Proprio questa mattina mi sono recato all'Istituto Artigianelli di Fermo, frequentato dal ragazzo. Ho effettuato un primo accesso ai documenti, ma il preside era assente e non mi è stato possibile verificare le caratteristiche della convenzione tra la scuola e l'azienda. Non ho modo, al momento, di accertare se lo stage prevedesse anche il trasferimento a bordo di un furgone, ma lo sapremo nel giro di pochi giorni".

Giuseppe viveva a Monte Urano. Era il primo di due fratelli, figlio di un muratore e di una donna che presta assistenza a domicilio agli anziani: "Conosco la famiglia – spiega l'avvocato Salvatori -. Sono persone per bene, e i loro figli ragazzi in gamba; Giuseppe si dedicava con passione e profitto alla scuola, amava svolgere lavori manuali e tornava spesso a casa stanco, ma soddisfatto, aspettando il weekend per invitare i suoi amici a casa, ascoltare musica o giocare a calcio. I suoi genitori sono devastati dal dolore. Cercheremo di capire cosa sia successo: è la seconda volta in poche settimane che un ragazzo muore in un percorso di formazione. Evidentemente c'è qualcosa che non va, anche io ho un figlio di 17 anni che ogni mattina va a scuola…".

L'operaio alla guida del furgone indagato per omicidio colposo

Sulla tragica vicenda la procura di Ancona ha intanto aperto un fascicolo di inchiesta. Il reato ipotizzato per il conducente del furgone, finito fuori strada, è omicidio colposo. L'uomo, 37 anni, operaio nella stessa ditta per la quale Giuseppe era in stage, è stato ricoverato in gravi condizioni, dopo essere stato balzato fuori dal veicolo per la violenza dell'impatto contro l'albero, che ha aperto a metà il furgone nel quale i due viaggiavano. Sarà ascoltato all'ospedale regionale di Torrette appena le sue condizioni di salute lo consentiranno.

La scuola: "Siamo devastati, anche noi abbiamo perso un figlio"

In attesa che venga fatta piena luce sulla dinamica dell'incidente e le caratteristiche dello stage a cui partecipava Giuseppe padre Sante Pessot, direttore dell'Istituto degli Artigianelli, ha commentato: "Una disgrazia che ci colpisce profondamente, come comunità e come scuola. Abbiamo perso, in questo tragico incidente stradale un ‘figlio' anche noi, mentre si stava preparando a svolgere un’attività formativa di stage. I nostri ragazzi sono impegnati in attività di stage che li accompagnano nel mondo del lavoro, fanno esperienze dirette con aziende con cui collaboriamo da anni". Il direttore ha spiegato: "Si tratta di attività co-progettate con le imprese, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, che preparano ad un inserimento graduale e responsabile nel mondo del lavoro, con il supporto dei nostri docenti e tutor. I momenti di esperienza sul lavoro fanno parte del loro percorso formativo e sono un momento fondamentale per la costruzione del loro futuro, come alunni di un centro di formazione e professionale vivono con entusiasmo gli spazi di stage. Siamo devastati da questa perdita che ci lascia senza parole e siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore. Lo viviamo in silenzio, nella vicinanza e – conclude padre Sante – nella preghiera, secondo il nostro stile".