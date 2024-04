“Fidanzato di mamma abusa di mia sorella”, madre e compagno arrestati per abusi su 12enne ad Aosta

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una ragazzina di soli 12 anni sarebbe stata abusata sessualmente per lungo tempo dal compagno della madre in casa sua e con la complicità della stessa donna. La terribile storia arriva da Aosta dove nei giorni scorsi la polizia ha arrestato entrambi i componenti della coppia, lei trentenne e lui un po’ più giovane, con l'accusa di abusi sulla figlia dodicenne della donna.

Secondo quanto riporta il settimanale locale Gazzetta Matin, la coppia è finita in manette giovedì scorso quando la polizia ha raggiunto la donna sul luogo di lavoro, arrestandola in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Aosta su richiesta della locale Procura della Repubblica. Un provvedimento che riguarda anche il compagno che, secondo l’accusa, sarebbe l’autore materiale dei reati mentre la donna era consapevole e al corrente dei fatti.

Vista l’accusa e la tenerissima età della vittima coinvolta nella vicenda, la polizia e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sui fatti e le indagini ma, secondo il giornale valdostano, a far scattare l’inchiesta sarebbe stato il fratellino più piccolo della dodicenne. Il minore infatti avrebbe rivelato al padre che il compagno della madre aveva abusato sessualmente e più volte della sorella dodicenne con la consapevolezza e la complicità della donna.

Il padre dei due fratellini quindi ha raccolto la confidenza del minore e si è rivolto alle forze dell'ordine, presentando una denuncia e facendo scattare l’inchiesta, Gli inquirenti, dopo alcuni accertamenti investigativi, hanno ritenuto sussistenti le accuse a carico della coppia tanto da richiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari il provvedimento restrittivo della custodia cautelare in carcere. La donna infatti è stata arrestata e condotta nel carcere Brissogne di Aosta in attesa di ulteriori indagini.