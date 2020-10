È sotto interrogatorio Antonio Giovanni De Marco, l'aspirante infermiere che ha confessato l'eccidio dei fidanzati di Lecce. Difeso dai legali Andrea Starace e Giovanni Bellisario, il ventunenne risponderà alle domande del pm Maria Consolata Moschettini, di fronte al gip Michele Toriello, nella casa circondariale di Lecce. Dopo essersi trincerato dietro ai ‘non ricordo' il giovane dovrà ora spiegare cosa l'ha portato a maturare il proposito omicida. Al termine dell'interrogatorio di convalida del fermo gli avvocati difensori potrebbero chiedere una perizia psichiatrica per valutare la personalità del killer che ieri, per la prima volta, ha pronunciato parole di pentimento per il duplice omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis.

"A mio avviso ci sarebbero gli estremi per un incidente probatorio o comunque per poter ritornare nella casa e rievocare i ricordi in modo da poter ricostruire la dinamica dei fatti". Prima di oggi, De Marco aveva accennato solo un labile movente circa la rabbia per la felicità della coppia. De Marco era stato affittuario di una stanza nel B&B di De Santis nel mese di agosto. In quelle settimane la coppia aveva coabitato saltuariamente con l'infermiere, dopo di che, avendo deciso di convivere stabilmente con Eleonora, Daniele aveva chiesto al suo affittuario di lasciare la stanza. Senza protestare, il giovane aveva addirittura lasciato la camera prima di quanto richiesto e riconsegnato le chiavi. Ne aveva tenuto per sé una copia, quella utilizzata lo scorso lunedì 21 settembre, quando si è introdotto nell'appartamento con l'intenzione di sequestrare, torturare e uccidere i fidanzati.

Il suo piano è riuscito solo a metà. De Marco ha pugnalato a morte Eleonora e Daniele, ma è scappato immediatamente dall'appartamento rinunciando alla messa in scena teatrale che aveva pianificato per lasciare ‘il segno". Le urla delle vittime, infatti, hanno destato l'attenzione dei vicini e fatto scattare immediatamente i soccorsi. Quando è stato arrestato, De Marco si è limitato a chiedere: "Da quando mi stavate pedinando?":