Fichi secchi ritirati dal commercio per presenza di micotossine oltre i limiti: l’annuncio del Ministero Il prodotto interessato dal richiamo sono i fichi secchi “Fichi pulled” venduti a marchio Ventura. “I fichi non devono essere consumati, le confezioni vanno riconsegnate al punto vendita dove è avvenuto l‘acquisto” spiega l’annuncio del Ministero della salute. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

Un lotto di fichi secchi confezionati è stato ritirato dal commercio per presenza di micotossine oltre i limiti di legge. Ne da notizia il Ministero della salute attraverso il proprio portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il prodotto interessato dal richiamo sono i fichi secchi “Fichi pulled” venduti a marchio Ventura.

I fichi oggetto dell’avviso arrivano dalla Turchia e sono prodotti e confezionati per la ditta Madi Ventura S.p.A. dall’azienda Osman Akça A.Ş. nello stabilimento di produzione nel distretto di Köşk, nella Turchia occidentale. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi ciascuna.

Il lotto interessato dal richiamo è quello con numero 350020356/2-11-486-24 e termine minimo di conservazione fissato al giugno 2025. Come spiega l’avviso di richiamo, il motivo del ritiro del prodotto è la presenza di Ocratossina A oltre il limite di legge previsti dal Regolamento UE 2023/915.

I fichi secchi con il lotto sopra indicato sono stati già ritirati dagli scaffali di alimentari e supermercati ma per chi avesse già acquistato una delle confezioni interessate l’avviso raccomanda di non consumare il prodotto. “I fichi non devono essere consumati, le confezioni vanno riconsegnate al punto vendita dove è avvenuto l‘acquisto” spiega l’annuncio del Ministero della salute.

L’Ocratossina A è una micotossina prodotta da alcune muffe e si trova principalmente nei cereali, nel caffè e nella frutta secca ma in quantità elevate è pericolosa, per questo la sua presenza in cibi e mangimi è rigidamente regolamentata dalle leggi. Dall’ultima valutazione dell’autorità europea per la sicurezza alimentare, Efsa, sono emersi nuovi dati che indicano che può essere genotossica poiché danneggia direttamente il Dna. Gli esperti hanno confermato che in particolare può essere cancerogena per il rene.