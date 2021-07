Festa tra universitari nel locale finisce in sparatoria, 10 feriti a Taranto Tutto è iniziato da una rissa scaturita dal litigio tra due gruppi di giovani. Ad aprire il fuoco un ragazzo che, al culmine dia lite tra due gruppi contrapposti, avrebbe estratto una pistola calibro 9 mirando verso gli altri. Dopo il fuggi fuggi generale, a terra, feriti, sono rimasti quattro ragazze e sei ragazzi tra i 20 e i 28 anni.

A cura di Antonio Palma

Una festa tra universitari in un locale stava per trasformarsi in tragedia nelle scorse ore a Taranto dove durante l’evento due gruppi hanno iniziato a litigare fino a che uno dei giovani coinvolti ha tirato fuori un’arma aprendo il fuoco in una sala affollata di persone, ferendone dieci. L’assurda sequenza durante la notte tra martedì e mercoledì in un noto disco pub della località balneare di San Vito. Secondo quanto ricostruito finora, nel locale era in corso una serata organizzata da studenti universitari, con la presenza di oltre 300 persone, quando è avvenuta la sparatoria.

Ad aprire il fuoco un giovane che, al culmine dia lite tra due gruppi contrapposti, avrebbe estratto una pistola calibro 9 mirando verso gli altri e colpendo dieci ragazzi. Dopo il fuggi fuggi generale, a terra, feriti, sono rimasti quattro ragazze e sei ragazzi tra i 20 e i 28 anni che stavano partecipando alla festa nel locale. Dopo l’allarme, tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, accorso in forze sul posto, e trasportati d’urgenza in ospedale a Taranto con le ambulanze. Fortunatamente nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni anche se per alcuni di loro è stato necessario un intervento chirurgico per l'estrazione dei proiettili.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche diverse pattuglie della Squadra Mobile e della Squadra Volante della polizia che hanno provveduto anche all’arresto di una persona che sarebbe coinvolta nella sparatoria. Le indagini per ricostruire esattamente cosa sia accaduto nel locale sono ancora in corso. Dai primi accertamenti, in base alle testimonianze dei presenti e dei feriti, tutto pare sia iniziato da una rissa scaturita dal litigio tra due gruppi di giovani, uno di Grottaglie e l'altro del quartiere Tamburi di Taranto.