Ferrara, neonata muore improvvisamente: “Macchie di sangue vicino alla bocca”. Disposta autopsia Il dramma a Portomaggiore (Ferrara): la piccola, nata in buone condizioni di salute l’8 dicembre, è morta il 13 dopo pranzo. Sul corpo nessun segno di violenza. Come atto tecnico e dovuto aperta una indagine con l’ipotesi di omicidio colposo contro ignoti.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una bambina nata l’8 dicembre scorso, giorno dell’Immacolata, è morta tra la disperazione dei genitori solo pochi giorni dopo, il 13 dicembre. Il dramma si è consumato a Portomaggiore (Ferrara) e per cercare di capire cosa è accaduto sul corpo della neonata sarà effettuata l’autopsia.

A darne notizia sono i quotidiani locali. Secondo quanto emerso finora, la piccola stava bene quando è nata ma poi, martedì scorso, subito dopo pranzo è improvvisamente morta. I genitori, una coppia di pachistani poco più che trentenni, hanno subito chiamato il 118 ma tutto è stato inutile. Gli stessi sanitari non hanno saputo dare spiegazioni alla morte della bambina che, a quanto emerso, aveva macchie di sangue vicino alla bocca e problemi respiratori che l'hanno soffocata.

Per tutta la giornata di martedì nella casa della famiglia sono andati avanti i rilievi di carabinieri di Portomaggiore e Ferrara e della Scientifica e il sopralluogo del medico legale. Non sono stati rilevati segni di violenza o altro. Per questo la pm Barbara Cavallo ha affidato alla dottoressa Alessandra Bergonzini la consulenza medico legale, fissata per lunedì, un esame importante per tentare di chiarire i dubbi degli inquirenti.

Come atto tecnico e dovuto è stata aperta una indagine con l'ipotesi di omicidio colposo contro ignoti.

"Siamo in attesa di avere il nulla osta per i funerali: la piccola sarà seppellita nel cimitero di Argenta. Così hanno scelto i genitori, non potendo portarla in patria per le lungaggini burocratiche”, ha spiegato intanto, esprimendo il cordoglio della comunità pachistana, il portavoce Muhammad Arshad.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi: "Ho appreso la notizia con sgomento, mi unisco assieme alla comunità all'enorme dolore della famiglia. Ci sono disgrazie veramente troppo grandi per trovare parole giuste”.