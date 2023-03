Ferrara, madre di uno studente prende a schiaffi una dodicenne davanti alla scuola Una studentessa di una scuola media di Ferrara è stata presa per il collo e schiaffeggiata dalla mamma di un ragazzino: la donna è stata denunciata.

A cura di Davide Falcioni

Una studentessa di una scuola media di Ferrara è stata presa per il collo e schiaffeggiata dalla mamma di un ragazzino: è accaduto venerdì scorso e alla scena, decisamente sconcertante, hanno assistito decine di persone, tra adulti e adolescenti, ma anche insegnanti e bidelli, e naturalmente la vicenda è finita all'attenzione dei carabinieri, che hanno raccolta la denuncia dei genitori della vittima. Le indagini sono ancora in corso e vista la minore età della protagonista gli investigatori hanno la massima cautela.

A raccontare l'episodio è l'edizione ferrarese del Resto del Carlino, che ha visionato la denuncia dei genitori della giovanissima. Erano le 8 del mattino di venerdì 17 marzo quando, poco prima del suono della campanella, una donna si è avvicinata a una ragazzina di 12 anni insultandola e poi prendendola a schiaffi davanti a decine di persone.

La giovane, comprensibilmente scossa, è stata poi portata all’interno della scuola dal personale dell’istituto. Una volta al sicuro, gli insegnanti si sono sincerati delle sue condizioni e vedendola molto spaventata hanno chiamato i genitori, che si sono precipitati sul posto. La piccola è stata tranquillizzata e portata al pronto soccorso per una visita e qualche accertamento in più. Il passaggio successivo è stato in caserma per la denuncia.

Ma quali sono state le ragioni dell'aggressione di un'adulta a una minorenne? Al momento ci si muove nel campo delle ipotesi. Secondo alcune indiscrezioni, tutto sarebbe partito da alcune liti tra la vittima e il figlio della donna. Normali diverbi tra bambini, tra l’altro già noti e presi in carico dalla scuola. La madre potrebbe però aver ritenuto insufficiente l’intervento degli insegnanti, pensando di risolvere il problema in prima persona affrontando in quel modo la ‘rivale’ del figlio.