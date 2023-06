Fermato contromano al volante, 73enne ammette di aver guidato senza patente per 50 anni Protagonista della storia un 73enne torinese ora denunciato. Di fronte alla richiesta degli agenti, il settantatreenne ha dovuto ammettere tutto, raccontando di non aver mai preso la licenza di guida pur guidando la vettura da oltre mezzo secolo.

A cura di Antonio Palma

Un normale contro di polizia in una strada di paese ha portato alla luce una incredibile vicenda e un comportamento a dir poco pericoloso: guidare senza parente per decenni. È accaduto nel Torinese dove un anziano automobilista, fermato mentre andava contromano in una picca stradina di paese, infine ha dovuto ammettere di aver guidato per un intera vita e cioè per cinquanta anni circa senza aver mai preso la patente di guida.

Protagonista della storia un 73enne ora denunciato dalla polizia municipale di San Francesco al Campo, piccolo comune della città metropolitana di Torino. La scoperta nei giorni scorsi quando l'uomo, al volante di una piccola utilitaria, è stato beccato dagli agenti in una stradina mentre procedeva contromano. In realtà pare che l'uomo avesse l'abitudine di farlo spesso approfittando che fosse poco frequentatala. La sua condotta reiterata però è stata notata da alcuni agenti e a questo punto l'uomo è stato convocato in comando per un controllo successivo dei documenti.

Di fronte alla nuova richiesta degli agenti e all'impossibilità di esibire la patente, il settantatreenne ha dovuto ammettere tutto, raccontando di non aver mai preso la licenza di guida pur guidando la vettura da oltre mezzo secolo, L'uomo, approfittando degli scarsi controlli che di solito vi sono nei piccoli centri, compreso il comune a nord dell'aeroporto di Torino Caselle, infatti si sarebbe sempre mosso indisturbato facendo continuamente e per anni il tragitto da casa al lavoro, verso un'azienda della zona, al volante della propria auto.

L'uomo ha spiegato che in tutti questi anni solo in un caso, risalente a più di dieci anni fa, era stato fermato per un controllo e multato perché senza la patente di guida ma da allora non ha più avuto controlli stradali e ha continuato a percorre le stradine interne indisturbato.