Feltre, Andrea esce con gli amici poi non risponde più al telefono: trovato morto in bagno a 24 anni Giallo a Feltre, dove Andrea Codarin, tatuatore di 24 anni, è stato trovato morto nel bagno del suo appartamento. A lanciare l’allarme è stata la mamma, che aveva più volte provato a contattarlo telefonicamente. Indagini in corso, disposta l’autopsia: al momento non si esclude alcuna pista, anche se sembra più plausibile quella del malore improvviso.

A cura di Ida Artiaco

Giallo a Feltre, dove un ragazzo di soli 24 anni, Andrea Codarin, è stato trovato senza vita e riverso nel bagno di casa dalla madre. È successo ieri, domenica 10 ottobre: il giovane era uscito con alcuni amici, poi la donna ha provato a contattarlo telefonicamente più volte senza però ricevere risposta, fino a quando non ha fatto la tragica scoperta dopo aver contattato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che l'hanno aiutata a entrare nell'appartamento del figlio in via XXXI Ottobre, che era chiuso dall'interno.

Il decesso appare al momento inspiegabile. Sul fatto indagano le forze dell'ordine ed è già stata disposta l'autopsia sul corpo di Andrea, che potrebbe aiutare a capire cosa sia successo, anche se al momento viene esclusa la responsabilità di terzi, come riporta la stampa locale, e la possibilità che si tratti di un gesto estremo. Sembrerebbe più plausibile l'ipotesi di un malore improvviso, ma nessuna pista viene esclusa. Nelle sue ultime ore di vita, il 24enne, che di professione faceva il tatuatore, era stato in giro con gli amici. Un normale sabato sera, che si era concluso con il saluto alla fidanzata. Poi è tornato nel suo appartamento.

Ieri la mamma ha provato a contattarlo più volte, ma non ricevendo risposta si è rivolta alle forze dell'ordine. All’abitazione del ragazzo si sono quindi recati i carabinieri della compagnia di Feltre e i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre che hanno forzato la porta per potersi introdurre all’interno e scoprire poi la tragedia che si era consumata. Andrea era in bagno, privo di vita. La salma è stata trasferita presso l’ospedale San Martino di Belluno dove nelle prossime ore sarà eseguito l’esame autoptico.