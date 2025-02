Fedeli in piazza San Pietro recitano il rosario per Papa Francesco: “Lo aspettiamo qui tra noi” Sono centinaia i fedeli che questa sera sono accorsi in piazza San Pietro per il rosario, presieduto dal cardinale Pietro Parolin. In tanti hanno voluto mostrare la propria vicinanza al Pontefice, ricoverato al Gemelli in condizioni critiche. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

Sono centinaia i fedeli che questa sera si sono riuniti a piazza San Pietro per inviare una preghiera a Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli in condizioni critiche. Tantissime persone arrivate da tutta Italia non solo per il rosario, ma anche per esprimere vicinanza al Pontefice, il cui stato di salute questa volta desta molta preoccupazione. "È un Papa buono, umile – racconta un ragazzo, arrivato con la sua famiglia da Alassio – mio figlio l'ho chiamato Francesco proprio per lui, gli siamo devoti". "Speriamo che la nostra preghiera gli sia di conforto – il desiderio espresso da una religiosa – Preoccupate? Siamo nelle mani di Dio, e anche lui è nelle mani di Dio".

Il rosario è stato molto affollato nonostante la pioggia e lo sciopero dei mezzi. Tanti religiosi, cardinali, famiglie con bambini, singoli, e pure qualche animale: al termine della preghiera, nella piazza è risuonato il grido ‘viva il Papa', seguito da un forte applauso per Bergoglio.

Da oggi rosari ogni sera per il Papa

Quello di stasera è solo il primo dei rosari che si terranno per il Papa: il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha annunciato che ogni sera si terrà una preghiera per la salute del Pontefice. "Da duemila anni il popolo cristiano prega per il Papa che si trova in pericolo o è infermo – le parole di Parolin – Anche in questi giorni, da quando il Santo Padre è stato ricoverato al Gemelli una intensa preghiera si eleva per lui al Signore di singoli fedeli e di comunità cristiane nel mondo intero. Da questa sera vogliamo unirci anche noi pubblicamente a questa preghiera qui nella sua casa con il santo rosario. Lo affidiamo alla potente intercessione di Maria Santissima che invochiamo con il titolo di salus infirmorum. Ella che è madre premurosa lo sostenga in questo momento di malattia e prova e lo aiuti a recuperare presto la salute".

L'ultimo bollettino del Gemelli

Le condizioni di Papa Francesco, ricoverato da undici giorni al Policlinico Gemelli, sono gravi. Nel bollettino serale i medici hanno dichiarato che "alcuni esami di laboratorio sono migliorati", e oggi "non si sono verificati episodi di crisi respiratoria asmatiforme", anche se la prognosi rimane riservata. Il Pontefice, in ogni caso, sarebbe di buon umore, "mangia regolarmente" e questa sera ha chiamato il parroco di Gaza per esprimere la sua "paterna vicinanza". Ha poi ringraziato "tutto il popolo di Dio che in questi giorni si è radunato a pregare per la sua salute".