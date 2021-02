L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto il ritiro immediato dalla vendita nelle farmacie di un lotto di medicinale Spray per la disfunzione sessuale a causa di problemi di impurezza. Il farmaco in questione è il Fortacin commercializzato della Società Recordati S.P.A con sede in Via M. Civitali a Milano. Nello specifico il provvedimento di richiamo riguarda un singolo lotto del prodotto, il numero 9L799 del medicinale Fortacin, venduto in confezioni da 150 mg/ml + 50 mg/ml come spray cutaneo. La soluzione interessata ha scadenza aprile 2021.

La decisione del richiamo, come evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata presa a seguito di comunicazione della ditta produttrice concernente risultato fuori specifica per impurezza durante gli studi di stabilità ed ai sensi dell’art. 70 D.L.vo 219/2006. Come spiega l'Ema, l'Agenia Europea a del farmaco, Fortacin è un farmaco indicato per il trattamento dell’eiaculazione precoce primaria negli uomini adulti. Ogni ml di soluzione contiene 150 mg di lidocaina e 50 mg di prilocaina. Ciascuno spruzzo somministra 50 microlitri di prodotto, che contengono 7,5 mg di lidocaina e 2,5 mg di prilocaina.

La composizione quindi comprende due anestetici locali che agiscono in 5 minuti bloccando la trasmissione degli impulsi nervosi, questo riduce la sensibilità di fatto allungando i tempo della prestazione. Lo spray è stato approvato dall'Agenzia Ue del farmaco Ema nel novembre del 2013, dopo di che è stato registrato nel nostro Paese, così come in altri, dove ha superato i test clinici necessari ma la nascita di questo prodotto però risale al 2003. Si tratta di un farmaco che può essere acquistato solo su prescrizione medica.