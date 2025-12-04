“Farai tanti guadagni con questo investimento da 200mila euro”: truffatore arrestato durante consegna dei soldi

Un giovane è stato arrestato per truffa aggravata a Sassari dagli agenti della squadra Mobile della Questura: è accusato, in concorso con persone ancora ignote, di aver raggirato un anziano del posto.

Il momento dell’arresto

Per mesi un anziano residente a Sassari aveva versato somme sempre più consistenti, convinto di star alimentando un investimento online che gli avrebbe garantito ricavi importanti. Dall’altra parte del telefono, però, non c’era alcun consulente finanziario: solo un gruppo di truffatori capace di costruire, passo dopo passo, una storia credibile. Così, tra bonifici diretti verso conti all’estero e passaggi su carte prepagate, l’uomo aveva finito per perdere circa 200mila euro.

L’ultimo contatto era arrivato qualche giorno fa. La voce che si presentava come “responsabile dell’operazione” gli aveva chiesto un ulteriore versamento, sostenendo che fosse necessario per sbloccare i presunti profitti accumulati. L’anziano, ormai a corto di liquidità sui canali bancari, aveva accettato di consegnare 15mila euro in contanti, fissando un incontro a Sassari. Questa volta, però, prima di muoversi aveva scelto di rivolgersi alla Polizia, intuendo che qualcosa non tornava.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno predisposto un servizio di osservazione senza dare nell’occhio. All’appuntamento, puntuale, si è presentato un giovane arrivato in mattinata con un volo da Milano. Dopo un breve scambio di parole con la vittima designata, ha preso in mano la busta con il denaro, convinto di poter scomparire subito dopo. Invece, nel giro di pochi istanti, i poliziotti sono intervenuti, lo hanno bloccato e dichiarato in arresto.

Il ragazzo, ora recluso nel carcere di Bancali, dovrà rispondere dell’accusa di truffa aggravata, in concorso con altre persone al momento non identificate. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’intera rete che ha orchestrato il raggiro, una struttura che, secondo le prime ipotesi, potrebbe aver agganciato altre vittime con lo stesso metodo.